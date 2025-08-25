Apple demanda a un exempleado de Apple Watch por robar secretos comerciales para Oppo

MADRID (Portaltic/EP) - Apple demandó a un exempleado del equipo de Apple Watch, que dejó su puesto de trabajo en la compañía para unirse al equipo de Oppo, por robar secretos comerciales relacionados con su reloj para proporcionárselos a la empresa china.

El exempleado de los de Cupertino, Chen Shi, se unió en abril de 2025 a Oppo, concretamente al equipo de dispositivos portátiles de la marca, pero no fue hasta el mes de junio cuando escribió una carta de oferta en la que anunciaba su intención de unirse a la compañía china, y más tarde comunicó a Apple que el 27 de junio sería su último día en la empresa.

Shi no reveló que Oppo iba a ser su nueva empresa, y mintió a sus compañeros al sostener que volvía a China para "atender a sus padres ancianos", a la vez que advertía de que no tenía intención de buscar un nuevo empleo, según se constató en el auto de la demanda.

De esta manera, Apple demandó a este exempleado por haber recopilado información "muy confidencial" sobre Apple Watch las semanas previas a su marcha, para ayudar a Oppo a desarrollar un dispositivo portátil propio.

Sin revelar su futuro empleo en un competidor directo de su anterior empresa, tal y como se recoge en la demanda, Shi organizó y asistió a docenas de reuniones individuales con miembros del equipo técnico de Apple Watch para conocer sus esfuerzos de investigación y desarrollo en curso, entre los que se incluyen los trabajos en sensores ópticos, de temperatura y de electrocardiograma (ECG).

De la misma manera, recopiló documentos confidenciales de la compañía liderada por Tim Cook que detallan aspectos clave de sus tecnologías de detección de salud para beneficio de Oppo. Además, Apple sostiene que tres días antes de abandonar la empresa, descargó 63 documentos de una carpeta Box protegida y los transifirió a una unidad USB.

Los de Cupertino también aseguraron que en mitad de la descarga de información buscó: "¿Alguien puede ver si he abierto un archivo en una unidad compartida?", y han probado que Oppo estaba al tanto de ello, dado que Shi informó al vicepresidente de Salud de Oppo, Zijing Zeng, de estas acciones en un mensaje el 4 de junio.

Actualmente, según unos mensajes que Shi dejó en su iPhone de trabajo, el demandado trabaja en la oficina de Oppo en Estados Unidos, donde dirige un equipo que desarrolla tecnología de detección. En Apple trabajó como arquitecto de sistemas de sensores.

OPPO SOSTIENE QUE NO HAN ENCONTRADO NINGUNA PRUEBA

Por su parte, en unas declaraciones a The Verge, el portavoz y jefe del equipo regional de Asuntos Legales de Oppo, Frank Fan, aseguró que no han encontrado ninguna prueba que establezca una conexión entre las acusaciones y la conducta del empleado durante su empleo en Oppo.

"Oppo respeta los secretos comerciales de todas las empresas, incluida Apple, y no se ha apropiado indebidamente de ellos. Oppo cooperará activamente con el proceso legal y confiamos en que un proceso judicial justo aclarará los hechos", manifestó Fan.