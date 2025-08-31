UNAM

Murió Arnoldo Kraus, investigador y figura clave de la bioética en México

La UNAM y escritores como Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze y Rafael Pérez Gay dedicaron palabras de reconocimiento al médico e investigador universitario
Ciencia y Tecnología
domingo, 31 de agosto de 2025 · 16:25

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer el fallecimiento del médico e investigador universitario Arnoldo Kraus Weissman a los 73 años de edad.

“Despedimos con gran tristeza a nuestro fundador Arnoldo Kraus Weissman. Agradecemos su gran calidez humana, sus enormes contribuciones a la bioética y su gran amor por el conocimiento”, publicó en la madrugada del domingo el Seminario Permanente de Bioética UNAM, del que fue fundador.

La Facultad de Medicina recordó a Kraus como divulgador, bioeticista y filósofo, mientras que la cuenta oficial de la máxima casa de estudios lo describió como figura clave en el estudio y la divulgación de la bioética en México.

 

 

Arnoldo Kraus (1951-2025) fue articulista en La Jornada, El Universal y Nexos, y escribió textos sobre bioética, eutanasia, aborto, laicidad, tecnología médica, relación médico paciente y derecho a la salud. Fue autor de Recordar a los difuntos (Sexto Piso) y Dolor de uno, dolor de todos (Debate).

Personalidades de la cultura como Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze y Rafael Pérez Gay lo despidieron por medio de mensajes en redes sociales.

 

 

 

 

