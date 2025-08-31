Murió Arnoldo Kraus, investigador y figura clave de la bioética en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer el fallecimiento del médico e investigador universitario Arnoldo Kraus Weissman a los 73 años de edad.

“Despedimos con gran tristeza a nuestro fundador Arnoldo Kraus Weissman. Agradecemos su gran calidez humana, sus enormes contribuciones a la bioética y su gran amor por el conocimiento”, publicó en la madrugada del domingo el Seminario Permanente de Bioética UNAM, del que fue fundador.

La Facultad de Medicina recordó a Kraus como divulgador, bioeticista y filósofo, mientras que la cuenta oficial de la máxima casa de estudios lo describió como figura clave en el estudio y la divulgación de la bioética en México.

La UNAM lamenta el fallecimiento del destacado académico e investigador de la @FacMedicinaUNAM Arnoldo Kraus. Un #OrgulloUNAM, clave en el estudio y la divulgación de la bioética en México. pic.twitter.com/vDpfNIt1c0 — UNAM (@UNAM_MX) August 31, 2025

Arnoldo Kraus (1951-2025) fue articulista en La Jornada, El Universal y Nexos, y escribió textos sobre bioética, eutanasia, aborto, laicidad, tecnología médica, relación médico paciente y derecho a la salud. Fue autor de Recordar a los difuntos (Sexto Piso) y Dolor de uno, dolor de todos (Debate).

Personalidades de la cultura como Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze y Rafael Pérez Gay lo despidieron por medio de mensajes en redes sociales.

Adiós Arnoldo Kraus, ejemplo de vida y de muerte. — Héctor Aguilar Camín (@aguilarcamin) August 31, 2025

Con enorme pena, me entero del fallecimiento del doctor Arnoldo Krauss. Médico humanista en la más noble tradición clásica y medieval, cuidó mi vida y la de los míos. Tenía un fondo permanente de dulce melancolía. Gracias por todo y por tanto, amigo querido. — Enrique Krauze (@EnriqueKrauze) August 31, 2025