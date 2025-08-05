La Volonaut Airbike: la motocicleta voladora que trae Star Wars a la realidad (Video)

Su estructura permite despegar y aterrizar en espacios pequeños como una azotea o un patio. Foto: volonaut.com

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En un salto tecnológico digno de una galaxia muy, muy lejana, la startup polaca Volonaut ha presentado la Airbike, una motocicleta voladora inspirada en los icónicos speeder bikes de Star Wars.

Este vehículo, liderado por Tomasz Patan, creador del Jetson ONE, combina la estética futurista de la saga con innovaciones de vanguardia.

La Airbike promete transformar la movilidad urbana, evocando las persecuciones a través de los bosques de Endor, pero en las ciudades del siglo XXI. Con su lanzamiento en preventa el 1 de agosto de 2025 ya captura la imaginación de entusiastas y empresarios.

Construida con fibra de carbono y componentes impresos en 3D, la Airbike es un prodigio de ligereza, con un peso de apenas 30-40 kg, siete veces menos que una motocicleta tradicional.

Su estructura, diseñada para ser compacta y resistente, permite despegar y aterrizar en espacios tan pequeños como una azotea o un patio. Equipada con microturbinas de empuje vectorial, elimina las hélices visibles, ofreciendo un vuelo silencioso y estable que recuerda a las naves de la saga galáctica.

Este diseño no solo es funcional, sino que refleja la estética aerodinámica de los vehículos de Star Wars, con líneas curvas y un acabado que parece sacado de una película de George Lucas. El diseño de la Airbike es un homenaje directo a los speeder bikes de El retorno del Jedi. Su silueta estilizada y la posición de conducción elevada otorgan al piloto una vista de 360 grados, evocando la sensación de surcar los cielos como Luke Skywalker.

En términos de operabilidad, la Airbike alcanza una velocidad máxima de 200 km/h y una autonomía de hasta 40 km por carga, con un tiempo de vuelo de aproximadamente 20 minutos. Su batería se recarga en menos de dos horas, lo que la hace práctica para trayectos cortos.

Las pruebas realizadas desde mayo de 2023 demuestran su capacidad para maniobrar en espacios complejos, como bosques o áreas urbanas, con la agilidad de un vehículo de ciencia ficción.

El costo de este sueño galáctico no es menor: la Airbike se ofrece en preventa por unos 880 mil dólares.

Volonaut planea lanzar una versión más accesible en 2026.

La empresa asegura que los videos de prueba son reales, sin efectos especiales, reforzando la autenticidad de su visión.