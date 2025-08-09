Astronautas regresan a la Tierra con SpaceX después de 9 meses en la Estación Espacial Internacional

Astronautas regresan a la Tierra con SpaceX después de 5 meses en la Estación Espacial Internacional. Foto: AP

(AP).- Cuatro astronautas regresaron a la Tierra el sábado después de viajar a la Estación Espacial Internacional hace cinco meses para relevar a los pilotos de prueba varados del Starliner de Boeing.

Su cápsula SpaceX se lanzó en paracaídas al Pacífico frente a la costa del sur de California un día después de partir del laboratorio en órbita.

“Bienvenido a casa”, anunció por radio el Centro de Control de Misión de SpaceX.

Amerizaron Anne McClain y Nichole Ayers, de la NASA; Takuya Onishi, de Japón; y Kirill Peskov, de Rusia. Despegaron en marzo para reemplazar a los dos astronautas de la NASA asignados a la fallida demostración de Starliner.

Las fallas de Starliner mantuvieron a Butch Wilmore y Suni Williams en la estación espacial durante más de nueve meses en lugar de una semana. La NASA ordenó que la nueva cápsula tripulada de Boeing regresara vacía y los transfirió a SpaceX. Partieron poco después de que McClain y su tripulación llegaran para ocupar sus puestos. Wilmore se retiró de la NASA desde entonces.

Antes de abandonar la estación espacial el viernes, McClain hizo notar “algunos tiempos tumultuosos en la Tierra” con gente luchando.

“Queremos que esta misión, nuestra misión, sea un recordatorio de lo que las personas pueden hacer cuando trabajamos juntos, cuando exploramos juntos”, dijo.

McClain ansiaba "no hacer nada durante un par de días" una vez de regreso a casa en Houston. Entre los deseos de sus compañeros de tripulación estaban duchas calientes y hamburguesas jugosas.

Fue el tercer amerizaje de SpaceX en el Pacífico con pasajeros a bordo, pero el primero de una tripulación de la NASA en 50 años. La compañía de Elon Musk cambió el regreso de las cápsulas de Florida a la costa de California a principios de este año para reducir el riesgo de que los escombros cayeran en zonas pobladas. Las tripulaciones privadas, que regresaron consecutivamente, fueron las primeras en experimentar el regreso a casa en el Pacífico.

La última vez que los astronautas de la NASA regresaron al Pacífico desde el espacio fue durante la misión Apolo-Soyuz de 1975, un encuentro de distensión entre estadounidenses y soviéticos en órbita.