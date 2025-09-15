Spotify deja atrás la reproducción aleatoria y permite reproducir canciones en la versión gratuita

MADRID (Portaltic/EP) - Spotify ha extendido algunas funciones, hasta ahora exclusivas de Spotify Premium, a la versión gratuita de la plataforma, como es la capacidad de buscar y reproducir cualquier canción o acceder directamente a contenido compartido por redes sociales, dejando de lado la reproducción aleatoria obligatoria.

Una de las cuestiones que caracterizaba a la versión gratuita de Spotify frente a la de pago es que los usuarios no podían seleccionar una canción concreta para escucharla, sino que estaban limitados a un modo aleatorio y dependían de este para la música reproducida.

Ahora, de cara ayudar a los oyentes a acercarse a los artistas que les gustan, la plataforma de música en 'streaming' ha compartido su intención de mejorar la experiencia de los usuarios que utilizan la versión gratuita de la 'app', añadiendo nuevas opciones disponibles en la versión Premium a las ya existentes de la opción gratuita, como los Mensajes, las 'daylist' y las listas de reproducción seleccionadas por el equipo editorial de música.

Así, con el objetivo de facilitar la forma de escuchar, conectar y compartir música de forma gratuita, Spotify anunció que los usuarios ahora podrán buscar y reproducir cualquier canción o pódcast que deseen, con tan solo pulsar el botón de reproducir en la 'app'.

Siguiendo esta línea, como ha compartido la compañía en un comunicado, los usuarios que utilicen la versión gratuita de Spotify también podrán buscar sus temas, discos o pódcast favoritos en la plataforma y comenzar a escucharlos automáticamente.

De la misma forma, también se ha extendido la opción de escuchar las canciones compartidas por otros usuarios a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea. Según ha explicado Spotify, bastará con pulsar el link recibido en el mensaje compartido para abrir la canción en la aplicación y comenzar a escucharla.

Por otra parte, los usuarios de la versión gratuita también podrán crear sus propias 'playlist' de canciones, poniendo un título a la lista de reproducción y añadiendo algunas canciones. Tras ello, la propia plataforma comenzará a recomendar distintos temas relacionados para añadirlos "con solo tocar un botón".

Igualmente se ha añadido la función de diseñar portadas de listas personalizadas en Spotify, que ya está disponible en 128 mercados a nivel global y permite aportar un toque personal al seleccionar los colores, imágenes y efectos de texto. También podrán acceder a las canciones de las letras deslizando hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Todas estas opciones estaban disponibles de forma exclusiva para los usuarios suscritos a Spotify Premium, sin embargo, ahora se han extendido a los usuarios que utilizan la opción gratuita del servicio de 'streaming', de cara a ofrecer más control sobre lo que escuchan.

Igualmente, Spotify ha recordado que los usuarios de la versión gratuita pueden seguir descubriendo música adaptada a cada momento del día con las 'daylists'. De la misma forma, podrán descubrir nuevos sonidos con las listas de reproducción de Descubrimiento Semanal o el Radar de Novedades.

En el caso de otras funciones, como la recién lanzada del audio sin pérdidas o las listas generadas por inteligencia artificial, siguen siendo exclusivas para los usuarios suscritos a la versión Premium de Spotify, así como la ausencia de publicidad.