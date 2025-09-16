WhatsApp: cómo ocultar tu foto de perfil a desconocidos paso a paso

La función de WhatsApp permite controlar quién puede ver tu foto de perfil.. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— WhatsApp continúa fortaleciendo sus funciones de privacidad para que los usuarios tengan mayor control sobre su información personal. Una de las configuraciones más utilizadas es la que permite ocultar la foto de perfil a contactos desconocidos, es decir, aquellos números que no están guardados en la agenda.

Opciones disponibles en WhatsApp para la foto de perfil

El servicio de mensajería ofrece cuatro niveles de configuración:

Todos : cualquier persona que tenga el número podrá ver la foto.

: cualquier persona que tenga el número podrá ver la foto. Mis contactos: solo los números almacenados en la agenda telefónica.

solo los números almacenados en la agenda telefónica. Mis contactos, excepto …: todos los contactos salvo los que el usuario decida excluir de manera manual.

…: todos los contactos salvo los que el usuario decida excluir de manera manual. Nadie: ninguna persona podrá ver la foto de perfil.

La opción “Mis contactos, excepto…” fue introducida primero en versiones beta de Android y posteriormente en iOS, y aunque al inicio estaba limitada a usuarios de prueba, desde 2024 se ha liberado de manera progresiva en versiones estables.

Cómo ocultar la foto de perfil a desconocidos en WhatsApp

Para evitar que personas ajenas a tu lista de contactos vean tu foto de perfil, se deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación de WhatsApp en el dispositivo.

Acceder a Ajustes o Configuración.

Ingresar a la sección Cuenta y después a Privacidad.

Seleccionar la opción Foto de perfil.

Elegir Mis contactos para que solo las personas guardadas en la agenda puedan ver la imagen.

Si se quiere excluir también a contactos específicos, elegir Mis contactos, excepto… y seleccionarlos.

En caso de querer restringir completamente la foto, se puede optar por Nadie.

Con esta configuración, los números desconocidos verán únicamente la silueta predeterminada de WhatsApp en lugar de la foto que haya cargado el usuario.

Diferencias entre Android e iOS

En Android, la función “Mis contactos, excepto…” apareció en versiones beta desde 2022 y se expandió de forma estable en 2023. En iOS, la disponibilidad de esta opción comenzó en pruebas durante 2022 y fue habilitada de manera general en los años siguientes, aunque con ligeros retrasos en comparación con Android.

En cuanto a la ruta de acceso, en Android se ingresa desde el menú de tres puntos en la esquina superior de la aplicación, mientras que en iOS se accede directamente desde la pestaña de Configuración. En ambos sistemas, el ajuste se aplica de manera inmediata.

Consideraciones adicionales al ocultar la foto de perfil

Al ocultar la foto de perfil en WhatsApp, los contactos excluidos o desconocidos no reciben ninguna notificación sobre el cambio.

La configuración es reversible: el usuario puede modificarla en cualquier momento desde el mismo menú de privacidad.

Los ajustes afectan únicamente la visibilidad de la foto de perfil, sin modificar otras funciones como la última conexión, el estado o la información de la cuenta.