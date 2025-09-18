Nvidia invertirá 5 mil millones de dólares en Intel; las firmas colaborarán en productos de IA y PC

Visitantes dan órdenes a un robot en un puesto de Nvidia durante la 3ra Feria Internacional de China sobre Cadena de Suministro en el China International Exhibition Center, Beijing. Foto: AP

NUEVA YORK (AP) — El fabricante de chips Nvidia, líder mundial en su sector, anunció el jueves que invertirá 5.000 millones de dólares en Intel y colaborará con la empresa de semiconductores, que ha enfrentado dificultades, en varios productos.

Nvidia e Intel colaborarán para trabajar en centros de datos personalizados que forman la columna vertebral de la infraestructura de inteligencia artificial, así como en productos para computadoras personales, afirmó Nvidia en un comunicado de prensa.

Nvidia indicó que gastará 5.000 millones de dólares para comprar acciones ordinarias de Intel a 23,28 dólares por acción. El acuerdo está sujeto a aprobaciones regulatorias.

"Esta colaboración histórica une estrechamente las competencias en inteligencia artificial y computación acelerada de NVIDIA con las CPU de Intel y el vasto ecosistema x86, una fusión de dos plataformas de clase mundial", dijo Jensen Huang, director general de Nvidia. "Juntos, expandiremos nuestros ecosistemas y sentaremos las bases para la próxima era de la computación".

El acuerdo proporciona un salvavidas para Intel, que fue un pionero en Silicon Valley y disfrutó de décadas de crecimiento a medida que sus procesadores impulsaban el auge de las computadoras personales, pero cayó en una crisis después de quedarse atrás en el cambio hacia la era de la computación móvil desatada por el debut del iPhone en 2007. Intel se vio aún más rezagada en los últimos años en medio del auge de la inteligencia artificial que ha impulsado a Nvidia a convertirse en la empresa más valiosa del mundo.

En las operaciones previas a la apertura del mercado, las acciones de Intel se dispararon un 30%. Las acciones de Nvidia sumaron un 3%.