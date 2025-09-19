Fallece Julieta Fierro; ciencia y divulgaciÃ³n marcan su trayectoria

Julieta Fierro
Fallece Julieta Fierro; ciencia y divulgaciÃ³n marcan su trayectoriaLa UNAM confirmÃ³ la muerte de Julieta Fierro, referente de la astronomÃa en MÃ©xico. Su trayectoria incluye libros, premios internacionales y labor en divulgaciÃ³n.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” La Universidad Nacional AutÃ³noma de MÃ©xico (UNAM) confirmÃ³ el fallecimiento de la astrÃ³noma Julieta Norma Fierro Gossman a los 77 aÃ±os. Hasta el momento no se ha informado pÃºblicamente la causa de su muerte, pero instituciones, colegas y estudiantes han destacado la trascendencia de su obra cientÃfica y de divulgaciÃ³n.
Julieta Fierro y su trayectoria acadÃ©mica en la UNAM
Julieta Fierro cursÃ³ la licenciatura en FÃsica en la Facultad de Ciencias de la UNAM en 1974 y posteriormente una maestrÃa en AstrofÃsica. Se desempeÃ±Ã³ como investigadora titular en el Instituto de AstronomÃa, donde desarrollÃ³ trabajos sobre materia interestelar, formaciÃ³n estelar y el sistema solar.
TE PUEDE INTERESAR: Exhiben errores en el "sistema solar" de los libros de texto; esto dijo la astrÃ³noma Julieta Fierro
AdemÃ¡s, impartiÃ³ docencia en licenciatura y posgrado, lo que le permitiÃ³ formar a nuevas generaciones de cientÃficos en el paÃs. Durante mÃ¡s de cinco dÃ©cadas se mantuvo vinculada con la universidad como profesora y divulgadora de la ciencia.
InvestigaciÃ³n y publicaciones cientÃficas
Su producciÃ³n acadÃ©mica incluye artÃculos en revistas especializadas y libros de astronomÃa y fÃsica. AbordÃ³ temas como nebulosas planetarias, la evoluciÃ³n quÃmica del sol y la composiciÃ³n del medio interestelar.
A lo largo de su carrera publicÃ³ mÃ¡s de 40 libros, de los cuales cerca de 23 estuvieron dedicados a la divulgaciÃ³n cientÃfica. Estos textos fueron traducidos a distintos idiomas y utilizados como material didÃ¡ctico en instituciones educativas de varios paÃses.
AnÃ¡lisis, contexto y hechos. Da clic y sÃguenos en Google Noticias.
DivulgaciÃ³n cientÃfica como vocaciÃ³n
Uno de los ejes principales de la labor de Julieta Fierro fue la divulgaciÃ³n cientÃfica. ParticipÃ³ en programas de radio y televisiÃ³n, escribiÃ³ columnas en medios nacionales y organizÃ³ talleres para acercar la astronomÃa al pÃºblico infantil y juvenil.
Fue directora general de DivulgaciÃ³n de la Ciencia de la UNAM, desde donde impulsÃ³ el Museo Universum, exposiciones itinerantes y proyectos museogrÃ¡ficos en distintos estados del paÃs. TambiÃ©n participÃ³ en la creaciÃ³n de museos de ciencia en MÃ©xico y LatinoamÃ©rica.
Premios y reconocimientos internacionales
Fierro recibiÃ³ premios y distinciones nacionales e internacionales por su contribuciÃ³n a la ciencia y la divulgaciÃ³n. Entre los mÃ¡s destacados se encuentran:
- Premio Kalinga de la UNESCO.
- Premio Klumpke-Roberts de la Sociedad AstronÃ³mica del PacÃfico.
- Reconocimiento de la Academia Mexicana de la Lengua, donde ocupÃ³ la silla XXV.
- Doctorados honoris causa por universidades nacionales e internacionales.
- TambiÃ©n fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el mÃ¡ximo nivel y colaborÃ³ con organizaciones dedicadas a la educaciÃ³n cientÃfica global.
Influencia institucional y social
AdemÃ¡s de su labor en la UNAM, Julieta Fierro trabajÃ³ en programas educativos para escuelas de nivel bÃ¡sico, especialmente diseÃ±ados para fomentar el interÃ©s por la ciencia entre los niÃ±os.
ImpulsÃ³ proyectos para acercar el conocimiento a comunidades alejadas y grupos con poco acceso a recursos cientÃficos. Sus talleres y conferencias llegaron a 33 paÃses, lo que consolidÃ³ su figura como referente internacional en divulgaciÃ³n de la astronomÃa.
Varios planetarios, bibliotecas y laboratorios llevan su nombre, en reconocimiento a su contribuciÃ³n en el campo educativo y cientÃfico.
Legado en la astronomÃa y la educaciÃ³n
La obra de Julieta Fierro representa un puente entre la investigaciÃ³n astronÃ³mica y el pÃºblico general. Su legado incluye materiales educativos, museos, programas de divulgaciÃ³n y una metodologÃa que buscaba acercar la ciencia de forma comprensible y accesible.
La comunidad cientÃfica resalta que su influencia continuarÃ¡ a travÃ©s de sus libros, proyectos museogrÃ¡ficos y la formaciÃ³n de divulgadores que siguieron su modelo. La UNAM seÃ±alÃ³ que su vida representa un ejemplo de compromiso con la educaciÃ³n y la cultura cientÃfica.