Fallece Julieta Fierro; ciencia y divulgaciÃ³n marcan su trayectoria

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” La Universidad Nacional AutÃ³noma de MÃ©xico (UNAM) confirmÃ³ el fallecimiento de la astrÃ³noma Julieta Norma Fierro Gossman a los 77 aÃ±os. Hasta el momento no se ha informado pÃºblicamente la causa de su muerte, pero instituciones, colegas y estudiantes han destacado la trascendencia de su obra cientÃ­fica y de divulgaciÃ³n.

Julieta Fierro y su trayectoria acadÃ©mica en la UNAM

Julieta Fierro cursÃ³ la licenciatura en FÃ­sica en la Facultad de Ciencias de la UNAM en 1974 y posteriormente una maestrÃ­a en AstrofÃ­sica. Se desempeÃ±Ã³ como investigadora titular en el Instituto de AstronomÃ­a, donde desarrollÃ³ trabajos sobre materia interestelar, formaciÃ³n estelar y el sistema solar.

AdemÃ¡s, impartiÃ³ docencia en licenciatura y posgrado, lo que le permitiÃ³ formar a nuevas generaciones de cientÃ­ficos en el paÃ­s. Durante mÃ¡s de cinco dÃ©cadas se mantuvo vinculada con la universidad como profesora y divulgadora de la ciencia.

InvestigaciÃ³n y publicaciones cientÃ­ficas

Su producciÃ³n acadÃ©mica incluye artÃ­culos en revistas especializadas y libros de astronomÃ­a y fÃ­sica. AbordÃ³ temas como nebulosas planetarias, la evoluciÃ³n quÃ­mica del sol y la composiciÃ³n del medio interestelar.

A lo largo de su carrera publicÃ³ mÃ¡s de 40 libros, de los cuales cerca de 23 estuvieron dedicados a la divulgaciÃ³n cientÃ­fica. Estos textos fueron traducidos a distintos idiomas y utilizados como material didÃ¡ctico en instituciones educativas de varios paÃ­ses.

DivulgaciÃ³n cientÃ­fica como vocaciÃ³n

Uno de los ejes principales de la labor de Julieta Fierro fue la divulgaciÃ³n cientÃ­fica. ParticipÃ³ en programas de radio y televisiÃ³n, escribiÃ³ columnas en medios nacionales y organizÃ³ talleres para acercar la astronomÃ­a al pÃºblico infantil y juvenil.

Fue directora general de DivulgaciÃ³n de la Ciencia de la UNAM, desde donde impulsÃ³ el Museo Universum, exposiciones itinerantes y proyectos museogrÃ¡ficos en distintos estados del paÃ­s. TambiÃ©n participÃ³ en la creaciÃ³n de museos de ciencia en MÃ©xico y LatinoamÃ©rica.

Premios y reconocimientos internacionales

Fierro recibiÃ³ premios y distinciones nacionales e internacionales por su contribuciÃ³n a la ciencia y la divulgaciÃ³n. Entre los mÃ¡s destacados se encuentran:

Premio Kalinga de la UNESCO.

Premio Klumpke-Roberts de la Sociedad AstronÃ³mica del PacÃ­fico.

Reconocimiento de la Academia Mexicana de la Lengua, donde ocupÃ³ la silla XXV.

Doctorados honoris causa por universidades nacionales e internacionales.

TambiÃ©n fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el mÃ¡ximo nivel y colaborÃ³ con organizaciones dedicadas a la educaciÃ³n cientÃ­fica global.

Influencia institucional y social

AdemÃ¡s de su labor en la UNAM, Julieta Fierro trabajÃ³ en programas educativos para escuelas de nivel bÃ¡sico, especialmente diseÃ±ados para fomentar el interÃ©s por la ciencia entre los niÃ±os.

ImpulsÃ³ proyectos para acercar el conocimiento a comunidades alejadas y grupos con poco acceso a recursos cientÃ­ficos. Sus talleres y conferencias llegaron a 33 paÃ­ses, lo que consolidÃ³ su figura como referente internacional en divulgaciÃ³n de la astronomÃ­a.

Varios planetarios, bibliotecas y laboratorios llevan su nombre, en reconocimiento a su contribuciÃ³n en el campo educativo y cientÃ­fico.

Legado en la astronomÃ­a y la educaciÃ³n

La obra de Julieta Fierro representa un puente entre la investigaciÃ³n astronÃ³mica y el pÃºblico general. Su legado incluye materiales educativos, museos, programas de divulgaciÃ³n y una metodologÃ­a que buscaba acercar la ciencia de forma comprensible y accesible.

La comunidad cientÃ­fica resalta que su influencia continuarÃ¡ a travÃ©s de sus libros, proyectos museogrÃ¡ficos y la formaciÃ³n de divulgadores que siguieron su modelo. La UNAM seÃ±alÃ³ que su vida representa un ejemplo de compromiso con la educaciÃ³n y la cultura cientÃ­fica.