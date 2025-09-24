Despegan satélites con misión de estudiar el lado violento del Sol

Un cohete Falcon 9 de SpaceX con un satélite climático despega del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el 24 de septiembre del 2025. Foto: AP

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — Un grupo de satélites de meteorología espacial despegó la mañana del miércoles para observar con nuevos ojos las tormentas solares que pueden producir impresionantes auroras, pero también alterar las comunicaciones y amenazar a los astronautas en vuelo.

Los tres satélites se elevaron desde el Centro Espacial Kennedy poco después del amanecer en el mismo cohete de SpaceX. Apuntaron a un puesto de observación en órbita solar a 1,6 millones de kilómetros (1 millón de millas) de la Tierra, cada uno en su propia misión separada.

En conjunto, los satélites de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, más los costos relacionados, tienen un valor de aproximadamente 1.600 millones de dólares. Joe Westlake de la NASA lo llama "el máximo viaje compartido cósmico" al compartir un cohete para ahorrar dinero.

Encabezando la alineación está la Sonda de Mapeo y Aceleración Interestelar de la NASA, la primera en ser desplegada. Examinará los límites exteriores de la heliosfera, la burbuja protectora de gas impulsada por el viento solar alrededor de nuestro sistema solar.

Como beneficio adicional, IMAP será capaz de proporcionar un aviso anticipado de tormentas solares —un valioso aviso de 30 minutos— para los astronautas que exploran la luna bajo el programa Artemis de la NASA. Los funcionarios esperan que el observatorio esté completamente operativo para cuando cuatro astronautas vuelen alrededor de la luna y regresen el próximo año.

El más pequeño Observatorio Geocorona Carruthers de la NASA también está volando, enfocándose en la atmósfera exterior y luminosa de la Tierra que se extiende mucho más allá de la luna. Lleva el nombre del fallecido científico George Carruthers, quien inventó el telescopio ultravioleta dejado en la luna por los astronautas del Apolo 16 en 1972.

El nuevo observatorio de meteorología espacial de la NOAA será impulsado a un servicio de pronóstico a tiempo completo, las 24 horas del día. Mantendrá un control sobre la actividad del sol y medirá el viento solar para ayudar a mantener la Tierra a salvo de llamaradas amenazantes.

Los funcionarios esperan que los satélites de la NASA estén en posición y operativos a principios del próximo año, y la nave espacial de la NOAA para la primavera.

La NASA está aportando más de 879 millones de dólares para sus dos misiones, mientras que la parte de la NOAA es de 693 millones de dólares.

Aunque la NASA ya tiene una flota de naves espaciales que observan el sol, la jefa de misión científica Nicky Fox declaró que estas nuevas misiones ofrecen instrumentos más avanzados que proporcionarán mediciones más sensibles.

La misión busca "simplemente poder juntar todo eso para darnos una vista mucho, mucho mejor del sol”, indicó.

El objetivo es comprender mejor el sol para proteger mejor la Tierra, según los funcionarios. Por espectaculares que sean, las luces del norte y del sur no serán el enfoque de las misiones.

Durante una vista previa de la próxima misión Artemis de la NASA alrededor de la luna, los funcionarios científicos dijeron el martes que estas nuevas misiones de meteorología espacial mejorarán los pronósticos y proporcionarán alertas vitales si ocurre una actividad solar importante. Si eso sucede, los cuatro astronautas tomarán refugio temporal en un área de almacenamiento bajo el piso de la cápsula para evitar los niveles elevados de radiación.