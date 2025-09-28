Google adelanta que su versiÃ³n de sistema operativo que combina Android con ChromeOS llegarÃ¡ en 2026

MADRID (Portaltic/EP) - Google anunciÃ³ que su nueva versiÃ³n de sistema operativo para PC, que se basarÃ¡ en la fusiÃ³n de Android y ChromeOS, estÃ¡ prevista para darse a conocer durante el prÃ³ximo aÃ±o 2026, de cara a integrar todos los avances de IA que ya dispone Android en el ordenador.

Durante los Ãºltimos aÃ±os, el gigante tecnolÃ³gico ha estado avanzando en relaciÃ³n a la interconexiÃ³n de ambos sistemas operativos, al comenzar a utilizar partes de la pila de Android, como el kernel de Android Linux y los marcos de trabajo de Android, para incluirlos como parte de la base del sistema operativo CrhomeOS. AsÃ­ como permitir el uso de aplicaciones de un mÃ³vil Android en un ordenador Chromebook.

En este sentido, en junio de este aÃ±o, el presidente del Ecosistema Android de Google, Sameer Samat, ya confirmÃ³ la intenciÃ³n de la compaÃ±Ã­a de fusionar su sistema operativo para dispositivos mÃ³viles Android, con ChromeOS, su sistema operativo para ordenadores portÃ¡tiles Chromebook, de manera que conformen "una sola plataforma".

Ahora, Google adelantÃ³ que esta nueva versiÃ³n de sistema operativo para ordenadores se darÃ¡ a conocer durante el prÃ³ximo aÃ±o, tal y como lo ha dado a conocer el propio Samat, en el marco de la Cumbre Snapdragon de Qualcomm, celebrada esta semana.

En este sentido, ademÃ¡s de dar a conocer sus nuevos procesadores de Ãºltima generaciÃ³n, Snapdragon 8 Elite Gen 5 y Snapdragon X2 Elite y X2 Elite Extreme, el CEO de Qualcomm, Cristiano Amon, tambiÃ©n ha compartido las intenciones de Google llevar a cabo esta fusiÃ³n entre Android y ChromeOS.

Por su parte, Samat, aÃ±adiÃ³ durante la conferencia que es algo que "entusiasma muchÃ­simo para el prÃ³ximo aÃ±o", al tiempo que ha recordado que, aunque llevan mucho tiempo desarrollando ChromeOS y Android de cara a ofrecer dispositivos "cada vez mÃ¡s productivos", tambiÃ©n ven una oportunidad en este nuevo 'software' para "acelerar todos los avances en IA" que ya se estÃ¡n implementando en Android y llevarlos al formato de ordenador "lo mÃ¡s rÃ¡pido posible", como ha recogido The Verge.

Siguiendo esta lÃ­nea, tambiÃ©n subrayÃ³ como este nuevo sistema operativo lograrÃ­a que los ordenadores y el resto de dispositivos del ecosistema Android "funcionen a la perfecciÃ³n". "BÃ¡sicamente, lo que estamos haciendo es tomar la experiencia de ChromeOS y rediseÃ±ar la tecnologÃ­a subyacente en Android", asegurÃ³ Samat.

Con todo ello, se ha de tener en cuenta que ni la compaÃ±Ã­a de semiconductores ni el gigante tecnolÃ³gico han especificado cÃ³mo estÃ¡n colaborando respecto al desarrollo de este nuevo sistema operativo para ordenadores.