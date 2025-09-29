El fondo soberano de inversión de Arabia Saudi comprará Electronic Arts por 52 mil 500 mdd

(AP).- Electronic Arts, creador de videojuegos como “Madden NFL”, “Battlefield” y “The Sims”, será adquirido por 52 mil 500 millones de dólares en lo que podría convertirse en la mayor compra jamás financiada por empresas de capital privado.

Silver Lake Partners, el fondo soberano de inversión de Arabia Saudita (PIF), y Affinity Partners pagarán a los accionistas de EA 210 dólares por acción. Affinity Partners está dirigida por Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

El acuerdo está valorado en 55 mil millones de dólares si se incluye la deuda de EA, superando ampliamente el precio de 32 mil millones de dólares para privatizar la empresa de servicios públicos de Texas TXU en 2007, que había batido récords de adquisiciones apalancadas.

PIF, que en ese momento era el mayor accionista interno de Electronic Arts, renovará su inversión actual del 9,9 % en la empresa.

El compromiso con el acuerdo masivo está en línea con la actividad reciente en el sector del juego por parte del fondo soberano de riqueza de Arabia Saudita, escribió Andrew Marok de Raymond James.

“El Fondo de Inversión Privada (PIF) saudí ha sido un actor muy activo en el mercado de los videojuegos desde 2022, adquiriendo participaciones minoritarias en la mayoría de las editoriales de videojuegos cotizadas en bolsa, así como compras directas de empresas como ESL, FACEIT y Scopely”, escribió. “El PIF ha dejado clara su intención de expandir su división de videojuegos, Savvy Gaming Group, y el acuerdo con EA representaría, con diferencia, la mayor operación de este tipo hasta la fecha”.

PIF también es un inversor minoritario en Nintendo.

Si la transacción se cierra como se espera, pondrá fin a los 36 años de historia de EA como empresa que cotiza en bolsa, que comenzó con sus acciones cerrando su primer día de cotización a 52 centavos ajustados por división.

La IPO se produjo siete años después de que EA fuera fundada por el ex empleado de Apple William “Trip” Hawkins, quien comenzó a jugar versiones analógicas de béisbol y fútbol hechas por “Strat-O-Matic” cuando era adolescente durante la década de 1960.

El director ejecutivo, Andrew Wilson, ha dirigido la compañía desde 2013 y permanecerá en ese cargo, según anunciaron las empresas el lunes. Electronic Arts se privatizaría y su sede permanecería en Redwood City, California.

“Electronic Arts es una empresa extraordinaria con un equipo directivo de primer nivel y una visión audaz de futuro”, afirmó Kushner, director ejecutivo de Affinity Partners. “He admirado su capacidad para crear experiencias icónicas y duraderas, y como alguien que creció jugando a sus videojuegos y ahora los disfruta con sus hijos, no podría estar más emocionado por lo que nos espera”.

El tamaño del mercado de los videojuegos ha atraído a grandes inversores en los últimos años.

Uno de los mayores rivales de EA, Activision Blizzard, fue adquirido por la potencia tecnológica Microsoft por casi 69 mil millones de dólares en 2023, mientras que la competencia de los fabricantes de videojuegos móviles como Epic Games se ha intensificado.

Este es el segundo acuerdo de alto perfil entre Silver Lake y una empresa tecnológica con una legión de seguidores fieles en las últimas semanas. Silver Lake también forma parte de una nueva empresa conjunta liderada por Oracle, involucrada en un acuerdo para asumir la supervisión estadounidense de la plataforma de vídeos sociales TikTok, aunque aún no se han divulgado todos los detalles de esta compleja transacción.

Silver Lake también adquirió otras dos conocidas empresas tecnológicas: el ahora desaparecido servicio de videollamadas Skype, en una operación de mil 900 millones de dólares cerrada en 2009, y la adquisición del fabricante de ordenadores personales Dell por 24 mil 900 millones de dólares en 2013. Después de que Dell reestructurara sus operaciones como empresa privada, volvió a cotizar en bolsa en 2018.

Al privatizarse, EA podrá reestructurar sus operaciones sin preocuparse por las reacciones del mercado. Aunque sus videojuegos aún cuentan con una gran afición, sus ingresos anuales se han estancado durante los últimos tres ejercicios fiscales, oscilando entre 7 mil 400 y 7 mil 600 millones de dólares.

Mike Hickey de The Benchmark Company cree que el precio de oferta de 210 dólares por acción del acuerdo propuesto puede no alcanzar el valor intrínseco de EA.

“Con Battlefield 6 a punto de lanzarse y una cartera de proyectos que podría sumar más de 2 mil millones de dólares en reservas incrementales para el año fiscal 28, el verdadero poder de ganancias de EA apenas está comenzando a emerger”, escribió.

Hickey no está seguro de si la transacción beneficia a los accionistas.

“En nuestra opinión, esta transacción es una maniobra oportunista y egoísta por parte de la gerencia y el grupo inversor”, escribió. “Se rumorea desde hace tiempo que la gerencia busca una venta a un precio cercano a los 200 dólares por acción, un nivel que podría haber sido defendible en años anteriores, pero no en el entorno actual, donde la visibilidad del crecimiento, el impulso de la franquicia y la solidez de la cartera de proyectos es mucho más sólida. La decisión del consejo de recomendar una venta a 210 dólares por acción sugiere que se prioriza la certidumbre y el legado a corto plazo por encima de la maximización del valor para los accionistas a largo plazo”.

Pero Nick McKay de Freedom Capital Markets cree que la oferta tiene sentido para EA porque la apreciación del precio de las acciones probablemente sea limitada dado que el éxito de sus franquicias deportivas y varios servicios de transmisión en vivo ya están en su mayoría incluidos en las acciones.

“El respaldo financiero y los recursos del consorcio de inversores deberían permitir a EA aumentar su enfoque en oportunidades de crecimiento a largo plazo que pueden haber sido vistas como demasiado riesgosas o costosas como empresa pública”, escribió en una nota de analista.

Las acciones de EA, que subieron casi un 5% el lunes, habían subido un 15% el viernes después de que comenzaran a circular rumores de una adquisición.

Se espera que el acuerdo se cierre en el primer trimestre del año fiscal 2027. Todavía necesita la aprobación de los accionistas de EA.