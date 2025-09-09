Llegan el iPhone 17 Pro y el Pro Max: fecha de preventa y precios en México

Tim Cook, CEO de Apple, en la presentación de los nuevos modelos. Foto: AP / Godofredo A. Vásquez

MADRID (Portaltic/EP).- Apple mantiene su apuesta con los modelos Pro, con los nuevos iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, dos equipos más profesionales centrados principalmente en el rendimiento y la cámara, en los que Apple también cuida el diseño.

Apple ha rediseñado la serie iPhone 17 Pro para para destacar en el exterior el módulo de la cámara. En el interior, esta serie cuenta con un diseño térmico también rediseñado, basado en una cámara de vapor con agua deonizada y soldada a un chasis de aluminio para eliminar el calor de los componentes del dispositivo.

Los iPhone 17 Pro tiene un cuerpo cuerpo fabricado en aluminio de grado aeroespacial que, además de garantizar su resistencia, mejora la conductividad del calor para favorecer su disipación y mantener el rendimiento. También cuenta en la parte trasera con una cobertura de cristal Ceramic Shield.

Funciona con el chip Apple Silicon A19 Pro, con más memoria y una caché más grande que A18, y refuerza la eficiencia para que el dispositivo pueda usarse en tareas intensivas, como edición de video y videojuegos, y facilitar la ejecución local de la IA.

La pantalla de los modelos Pro está protegida por el cristal Cercamic Shield 2 y un acabado antirreflejos que evita distracciones, y ofrece dos tamaños de diagonal: 6,3 pulgadas en iPhone 17 Pro y 6,9 pulgadas en 17 Pro Max.

Apple también ha mejorado la batería, y los modelos con eSIM aprovechan el espacio liberado para incorporar una más grande que ofrece dos horas adicionales de reproducción de video, hasta alcanzar las 39 horas de reproducción.

Estos modelos, los más avanzados de la nueva serie, llegan un sistema de cámara rediseñado en el que se combina hardware y fotografía computacional para obtener los mejores resultados. En la parte frontal cuenta con una cámara de alta resolución de 18 megapíxeles con campo de visión amplio.

En la parte trasera, la cámara cuenta con tres lentes de 48 megapíxeles cada una, compuesto por una lente principal, un ultra gran angular y un teleobjetivo con zoom óptico de hasta ocho aumentos. Se acompañan de características como Dolby Vision HDR, grabación de vídeo en 4k a 120fps y soporte para ACES, así como para ProRES RAW, pensada para producciones de cine.

¿Cuándo llegan a México?

De acuerdo con la página de Apple en México:

La preventa empieza el 12 de septiembre a las 6:00 a.m. (CDMX).

Estarán disponibles el 19 de septiembre

Precios iPhone 17 Pro

256 GB: $28,499.00 de contado o 18 MSI desde $1,583.28

512 GB: $33,499.00 de contado o 18 MSI desde $1,861.0

1 TB: $38,499.00 de contado o 18 MSI desde $2,138.83

Precios iPhone 17 Pro Max