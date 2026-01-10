Alumnos del Conalep y TecNM de Tlalnepantla ganan concursos internacionales de innovación y robótica

Estudiantes del Conalep I de Tlalnepantla con su dispositivo modular que permite generar agua potable, ganadores en Singapur (izq), y los alumnos del TecNM de Tlalnepantla, ganadores en concursos de robot sumo en Japón y Ecuador (der). Foto: Conalep I de Tlalnepantla y TecNM de Tlalnepantla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y del Tecnológico Nacional de México (TecNM), ambos del campus Tlalnepantla, Estado de México; ganaron primeros lugares en certámenes de Innovación y Robótica en Singapur, Japón y Ecuador, informó el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

En el primer caso, los alumnos del Conalep Tlalnepantla I, Jorge Auri Leguizamo González y Alexander Moroni Hernández, obtuvieron el primer lugar en el Global Youth Invention Summit 2025, realizado en Singapur.

Según el titular de la SEP, el proyecto ganador consiste en un dispositivo modular que permite generar agua potable mediante la captación de humedad atmosférica a través de un proceso de licuefacción -o conversión- de gases.

Ello, dijo en un comunicado, representa una solución “innovadora y de alto impacto social” para comunidades que enfrentan escasez de este recurso.

En tanto, la delegación del TecNM que representó a México en Japón estuvo integrada por Diego Guzmán Silverio, Rodrigo Ortiz Luis, Kevin Ferioli Castellanos, Luis Cortés Hernández, Omar Antonio Barrera Spíndola y Marisol Coba Martínez.

Los estudiantes participaron de manera simultánea en dos competencias internacionales. Una de ellas fue el All Japan Robot Sumo Tournament en Tokio, donde compitieron contra representantes de más de 10 países y lograron el primer lugar en Minisumo RC y el segundo lugar en Minisumo Autónomo.

Luego, participaron en el evento Taita Robot en Guano, Ecuador, donde obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar en Minisumo RC y el primer lugar en Minisumo Autónomo.

El titular de la SEP aseguró que esos resultados consolidan el prestigio de ambas instituciones públicas en el ámbito científico y tecnológico a nivel mundial. Además, añadió, reflejan “el talento, la creatividad y el compromiso social de las y los estudiantes mexicanos, así como el acompañamiento de sus docentes e instituciones educativas”.

Los resultados, “son congruentes con el impulso a la educación, la ciencia y la innovación que promueve la presidenta de México, fortaleciendo proyectos que llevan el conocimiento y la innovación mexicana a escenarios internacionales”.