Wikipedia firma acuerdos de IA con Microsoft, Meta y Perplexity al conmemorar su 25 aniversario. Foto: AP/Jeff Chiu

LONDRES (AP).- El jueves 15 de enero, Wikipedia reveló nuevos acuerdos comerciales con varias compañías de inteligencia artificial al conmemorar su 25 aniversario.

La enciclopedia colaborativa en línea reveló que ha fichado a empresas de inteligencia artificial como Amazon, Meta Platforms, Perplexity , Microsoft y la francesa Mistral AI.

Wikipedia es uno de los últimos bastiones de los inicios de Internet, pero esa visión original de un espacio en línea libre se ha visto empañada por el dominio de las plataformas de las grandes tecnológicas y el auge de los chatbots de inteligencia artificial generativa entrenados con contenido extraído de la web.

Los métodos agresivos de recopilación de datos por parte de los desarrolladores de IA, incluidos los del vasto repositorio de conocimiento gratuito de Wikipedia, han planteado preguntas sobre quién paga en última instancia el auge de la inteligencia artificial.

La Fundación Wikimedia, la organización sin fines de lucro que administra el sitio, firmó con Google como uno de sus primeros clientes en 2022 y anunció otros acuerdos el año pasado con actores de inteligencia artificial más pequeños como el motor de búsqueda Ecosia.

Los nuevos acuerdos ayudarán a uno de los sitios web más populares del mundo a monetizar el gran tráfico de las empresas de inteligencia artificial. Estas empresas pagan para acceder al contenido de Wikipedia "con un volumen y una velocidad diseñados específicamente para sus necesidades", afirmó la fundación. No proporcionó detalles financieros ni de otro tipo.

Si bien el entrenamiento de IA ha provocado batallas legales en otros lugares sobre derechos de autor y otros temas, el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales, dijo que lo recibe con agrado.

"Personalmente, me alegra mucho que los modelos de IA se entrenen con datos de Wikipedia porque están seleccionados por humanos", declaró Wales a The Associated Press en una entrevista. "No me gustaría usar una IA entrenada solo con X, como una IA muy enfadada", dijo Wales, refiriéndose a la plataforma de redes sociales del multimillonario Elon Musk.

Wales dijo que el sitio quiere colaborar con empresas de inteligencia artificial, no bloquearlas. Pero “probablemente deberían contribuir y pagar la parte que les corresponde del coste que nos imponen”.

El año pasado, la Fundación Wikimedia instó a los desarrolladores de IA a pagar por el acceso a través de su plataforma empresarial y afirmó que el tráfico humano había disminuido un 8 %. Mientras tanto, las visitas de bots, a veces camuflados para evadir la detección, sobrecargaban considerablemente sus servidores, ya que extraían grandes cantidades de contenido para alimentar los grandes modelos lingüísticos de la IA.

Los hallazgos destacaron tendencias cambiantes en línea a medida que las visiones generales de la IA de los motores de búsqueda y los chatbots resumen la información en lugar de enviar a los usuarios a sitios mostrándoles enlaces.

Wikipedia es el noveno sitio más visitado de internet. Cuenta con más de 65 millones de artículos en 300 idiomas, editados por unos 250 mil voluntarios.

El sitio se ha vuelto tan popular en parte porque su uso es gratuito para cualquiera.

“Pero nuestra infraestructura no es gratuita, ¿verdad?”, dijo la directora ejecutiva de la Fundación Wikimedia, Maryana Iskander, en una entrevista separada en Johannesburgo, Sudáfrica.

Cuesta dinero mantener servidores y otra infraestructura que permite tanto a individuos como a empresas tecnológicas "extraer datos de Wikipedia", dijo Iskander, quien dejará el cargo el 20 de enero y será reemplazado por Bernadette Meehan.

La mayor parte de la financiación de Wikipedia proviene de 8 millones de donantes, la mayoría de ellos individuos.

"No están donando para subsidiar a estas enormes empresas de inteligencia artificial", dijo Wales. Lo que están diciendo es: "¿Saben qué? En realidad, no pueden simplemente destruir nuestro sitio web. Tienen que actuar de la manera correcta".

Los editores y usuarios podrían beneficiarse de la IA de otras maneras. La Fundación Wikimedia ha delineado una estrategia de IA que, según Wales, podría resultar en herramientas que reduzcan el trabajo tedioso de los editores.

Si bien la inteligencia artificial no es lo suficientemente buena para escribir entradas de Wikipedia desde cero, podría, por ejemplo, usarse para actualizar enlaces rotos escaneando el texto circundante y luego buscando en línea para encontrar otras fuentes.

“Aún no tenemos eso, pero es el tipo de cosas que creo que veremos en el futuro”.

La inteligencia artificial también podría mejorar la experiencia de búsqueda en Wikipedia, evolucionando del método tradicional de palabras clave a un estilo más parecido a un chatbot, dijo Wales.

“Imagínense un mundo donde puedan hacer una pregunta al buscador de Wikipedia y este les cite de Wikipedia”, dijo. Podría responder diciendo: “Aquí está la respuesta a su pregunta de este artículo y aquí está el párrafo completo. Eso me parece muy útil, así que creo que también avanzaremos en esa dirección”.

Al reflexionar sobre los primeros días, Wales dijo que fue una época emocionante porque muchas personas se sintieron motivadas a ayudar a construir Wikipedia después de que él y el cofundador Larry Sanger, quien se fue hace mucho tiempo, lo crearon como un experimento.

Sin embargo, aunque algunos puedan recordar con nostalgia lo que ahora parece una época más inocente, Wales dijo que aquellos primeros días de Internet también tenían un lado oscuro.

“La gente también era bastante tóxica en aquella época. No necesitábamos algoritmos para ser crueles entre nosotros”, dijo. “Pero, ya sabes, era una época de gran entusiasmo y un verdadero espíritu de posibilidades”.

Últimamente Wikipedia ha sido objeto de críticas por parte de figuras de la derecha política, que han apodado al sitio “Wokepedia” y lo han acusado de estar sesgado a favor de la izquierda.

Los legisladores republicanos del Congreso de Estados Unidos están investigando presuntos “esfuerzos de manipulación” en el proceso de edición de Wikipedia que, según ellos, podrían inyectar sesgo y socavar los puntos de vista neutrales en su plataforma y los sistemas de inteligencia artificial que dependen de ella.

Una fuente notable de críticas es Musk, quien el año pasado lanzó su propia plataforma rival basada en inteligencia artificial, Grokipedia. Ha criticado Wikipedia por estar llena de propaganda e instado a la gente a dejar de donar al sitio.

Wales dijo que no considera que Grokipedia sea una “amenaza real” para Wikipedia porque se basa en grandes modelos de lenguaje, que son los tesoros de texto en línea en los que se entrenan los sistemas de IA.

“Los modelos lingüísticos extensos no son suficientes para escribir material de referencia de calidad. Por eso, gran parte de él es simplemente Wikipedia regurgitada”, dijo. “A menudo es bastante incoherente y dice tonterías. Y creo que cuanto más oscuro sea el tema que se investiga, peor es”.

Subrayó que no estaba criticando específicamente a Grokipedia.

“Así es como funcionan los modelos lingüísticos de gran tamaño”.

Wales dice que conoce a Musk desde hace años, pero no han estado en contacto desde que se lanzó Grokipedia.

"Probablemente debería avisarle", dijo Wales.

¿Qué diría él?

“¿Cómo está tu familia?” Soy buena persona y no quiero pelearme con nadie.