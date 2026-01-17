WhatsApp no tiene papelera: así funciona la recuperación de chats eliminados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— WhatsApp no dispone de una papelera de reciclaje a la que los usuarios puedan acceder para recuperar mensajes, conversaciones o archivos eliminados. Cuando una persona borra un chat dentro de la aplicación, el contenido deja de mostrarse de forma inmediata y no se almacena en una carpeta intermedia, como ocurre en otros servicios digitales.

La aplicación basa su sistema de recuperación exclusivamente en copias de seguridad automáticas, las cuales se almacenan fuera de la plataforma y dependen del sistema operativo del dispositivo. Este funcionamiento ha generado dudas entre usuarios que buscan restaurar conversaciones eliminadas por error o de manera involuntaria.

Cómo funciona el respaldo de chats en WhatsApp

WhatsApp permite crear copias de seguridad del historial de chats, que incluyen mensajes de texto y, si el usuario lo configura, archivos multimedia como imágenes, videos y audios. Estas copias se generan de forma automática con la frecuencia que el usuario elige desde la configuración de la aplicación.

En dispositivos Android, los respaldos se guardan en dos ubicaciones: una copia en la cuenta de Google Drive vinculada al teléfono y copias locales que se almacenan en la memoria interna del dispositivo. En el caso de iPhone, el respaldo se realiza únicamente en iCloud, siempre que la función esté activada y exista espacio suficiente en la cuenta.

La fecha del último respaldo determina hasta qué momento es posible recuperar información eliminada. Los mensajes enviados o recibidos después de esa fecha no se incluyen en el proceso de restauración.

Cómo recuperar chats eliminados en Android paso a paso

Para restaurar conversaciones borradas en un dispositivo Android es necesario que exista una copia de seguridad previa. El procedimiento inicia con la verificación de que el respaldo esté disponible en Google Drive o en la memoria local del teléfono.

Una vez confirmado, el usuario debe desinstalar WhatsApp del dispositivo y volver a instalar la aplicación desde la tienda oficial. Al iniciar sesión, WhatsApp solicita la verificación del número telefónico y, posteriormente, muestra la opción para restaurar los chats detectados en la copia de seguridad. Al aceptar, la aplicación descarga y reconstruye el historial de conversaciones.

El proceso restaura únicamente la información almacenada hasta la fecha del respaldo y no recupera mensajes eliminados con posterioridad.

Cómo restaurar conversaciones borradas en iPhone

En iPhone, la recuperación de chats sigue un proceso similar, pero depende exclusivamente de iCloud. Antes de iniciar, el usuario debe confirmar que iCloud Drive esté activado y que WhatsApp tenga permiso para usarlo.

Después de eliminar y reinstalar la aplicación, WhatsApp solicita la verificación del número telefónico y detecta automáticamente la copia de seguridad disponible en iCloud. Al seleccionar la opción de restaurar el historial de chats, la aplicación recupera los mensajes y archivos incluidos en el respaldo.

Al igual que en Android, los mensajes generados después de la última copia no pueden recuperarse.

Qué sucede con fotos, videos y audios eliminados

Los archivos multimedia siguen el mismo criterio que los mensajes de texto. Si estaban incluidos en la copia de seguridad, se restauran junto con los chats. En Android, algunos archivos pueden permanecer en carpetas del dispositivo incluso después de eliminar una conversación, aunque WhatsApp no garantiza su recuperación desde la aplicación.

En iPhone, los archivos dependen completamente del respaldo en iCloud y no quedan disponibles en el sistema una vez eliminados si no forman parte de la copia de seguridad.

Qué opciones existen si no hay copia de seguridad

Cuando no existe un respaldo previo, WhatsApp no ofrece un método oficial para recuperar mensajes eliminados. La plataforma explica que los mensajes están protegidos mediante cifrado de extremo a extremo y no se almacenan en sus servidores una vez entregados.

Algunas aplicaciones externas prometen recuperar información borrada, pero WhatsApp no respalda estas herramientas ni garantiza su funcionamiento, ya que el acceso a los mensajes depende del estado del dispositivo y de los permisos otorgados.

Cómo configurar copias automáticas para evitar pérdidas de información

WhatsApp permite programar copias de seguridad automáticas con frecuencia diaria, semanal o mensual. También ofrece la opción de incluir o excluir videos del respaldo y de limitar el proceso a conexiones WiFi.

Estas configuraciones se encuentran en el menú de ajustes, dentro del apartado de chats. Mantener activada una copia automática es la única forma oficial de contar con un respaldo para restaurar conversaciones eliminadas.