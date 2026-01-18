YouTube flexibiliza su política de monetización en videos con “contenido controvertido”

(AP).- YouTube está actualizando sus pautas para los videos que contienen contenido que los anunciantes definen como controvertido, lo que permite que más creadores obtengan ingresos publicitarios completos cuando abordan temas delicados de una manera no gráfica.

Con la actualización que entró en vigor el martes, los videos de YouTube que dramatizan o cubren temas como el abuso doméstico, la autolesión, el suicidio, el abuso sexual de adultos, el aborto y el acoso sexual sin descripciones gráficas o imágenes ahora son elegibles para la monetización completa.

Los anuncios permanecerán restringidos en los vídeos que incluyan contenido sobre abuso infantil, tráfico sexual infantil y trastornos alimentarios.

Los cambios se describieron en un video publicado en el canal de YouTube Creator Insider el martes, y las pautas de contenido amigable para los anunciantes también se actualizaron con definiciones y ejemplos específicos.

“Queremos garantizar que los creadores que cuentan historias sensibles o producen contenido dramatizado tengan la oportunidad de obtener ingresos publicitarios, respetando la decisión de los anunciantes y la opinión de la industria”, declaró Conor Kavanagh, director de experiencia en políticas de monetización de YouTube, en el video que anuncia los cambios. “Investigamos a fondo y descubrimos que nuestras directrices en este ámbito se habían vuelto demasiado restrictivas y terminaron desmonetizando contenido como el contenido dramatizado”.

La actualización también permite que los relatos personales sobre estos temas delicados, así como el contenido preventivo y la cobertura periodística sobre estos temas, sean elegibles para monetización completa.

La empresa, propiedad de Google, dijo que anteriormente no se tenía en cuenta el grado de detalle gráfico o descriptivo de los videos a la hora de determinar su idoneidad para los anunciantes.

Algunos creadores intentarían eludir estas políticas en YouTube y otras plataformas utilizando un lenguaje alternativo o sustituyendo símbolos y números por letras en el texto escrito; el ejemplo más frecuente en las plataformas sociales ha sido el uso del término "unalive".

YouTube ya ha actualizado sus políticas en respuesta a los comentarios de los creadores. En julio, la compañía flexibilizó su política de monetización con respecto al contenido grosero, permitiendo que los vídeos que usan lenguaje grosero fuerte en los primeros siete segundos obtengan ingresos publicitarios completos.