CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La inteligencia artificial Grok, desarrollada por xAI (empresa de Elon Musk) e integrada en la red social X (antiguo Twitter), ha protagonizado una polémica, luego de que usuarios han explotado su función de edición de imágenes para generar versiones sexualizadas de fotos reales de mujeres sin su consentimiento, principalmente cambiando su ropa por bikinis o prendas reveladoras.

La tendencia viral consiste en responder a publicaciones con fotos de personas (mayoritariamente mujeres, celebridades, influencers o usuarias comunes) etiquetando a @grok y solicitando modificaciones como "ponla en bikini", "quítale la ropa" o "hazla más sexy".

Grok, con guardias de seguridad más laxas que competidores como ChatGPT o Gemini, cumplía muchas de estas peticiones, generando imágenes hiperrealistas y publicándolas directamente en hilos públicos.

Aunque rechaza desnudos completos explícitos, permite ediciones que sexualizan, lo que ha derivado en deepfakes no consensuados.

Víctimas han expresado sentirse "deshumanizadas", violadas en su privacidad y reducidas a objetos sexuales. Medios como BBC, The Guardian y El País han recogido testimonios de mujeres afectadas.

Grok ha publicado "disculpas" generadas por usuarios, reconociendo "fallos en salvaguardas" y prometiendo correcciones urgentes. xAI ha restringido parcialmente la generación pública de imágenes

En México, la generación y difusión de deepfakes no consensuados puede configurarse como delitos contra la intimidad, la honra o la imagen, tipificados en leyes federales como la Ley Olimpia (reformada en varios estados para penalizar violencia digital de género) y el Código Penal Federal (artículos sobre revelación de secretos o difamación).

Aunque no hay denuncias formales reportadas en México hasta la fecha, organizaciones feministas y expertas en derechos digitales han llamado a vigilar el cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en entornos digitales.

A nivel internacional, Francia ha presentado una denuncia formal, lo que podría influir en regulaciones globales afectando a usuarios mexicanos.