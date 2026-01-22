Netflix rediseÃ±arÃ¡ su aplicaciÃ³n para competir con Instagram y TikTok con videos cortos en vertical

La plataforma busca "mejorar la expansiÃ³n del negocio durante la prÃ³xima dÃ©cada".. Foto: Netflix

MADRID (Portaltic/EP).- La plataforma de streaming Netflix anunciÃ³ un rediseÃ±o de su aplicaciÃ³n para competir directamente con redes sociales como Instagram y Tiktok, que dominan el formato audiovisual en mÃ³viles, potenciando su funciÃ³n de videos cortos.

Esta medida llega en el marco de la publicaciÃ³n de los resultados de la plataforma en 2025, en el que ha registrado un beneficio neto de 10 mil 981 millones de dÃ³lares (9 mil 439 millones de euros) y mÃ¡s de 325 millones de usuarios de pago.

Con este rediseÃ±o, previsto para finales de 2026, Netflix busca "mejorar la expansiÃ³n del negocio durante la prÃ³xima dÃ©cada". AsÃ­ lo explicÃ³ el codirector ejecutivo Greg Peters a TechCrunch.

La funciÃ³n principal que potenciarÃ¡ la renovada 'app' serÃ¡ la mayor integraciÃ³n de videos verticales de corta duraciÃ³n. No es la primera vez que Netflix impulsa este tipo de formatos, ya que en el pasado mes de mayo ya incorporÃ³ un 'feed 'vertical, al estilo de TikTok, para que los usuarios pudiesen descubrir nuevas series y pelÃ­culas a travÃ©s de clips.

Sin embargo, en la conferencia TechCrunch Disrupt 2025, la directora tÃ©cnica, Elizabeth Stone, matizÃ³ que Netflix no busca convertirse en TikTok, sino fortalecer sus capacidades de descubrimiento de entretenimiento a travÃ©s de funciones adaptadas a los dispositivos mÃ³viles.

El CEO de Netflix, Ted Sarandos, destacÃ³ durante el anuncio de resultados de la plataforma que ya no compiten con otros servicios de 'streaming', sino con "toda la industria del entretenimiento".

"Nunca ha habido tanta competencia por los creadores, por la atenciÃ³n del consumidor, por el dinero de la publicidad y las suscripciones; la competencia en torno al consumo televisivo ya se estÃ¡ difuminando", explicÃ³.

Netflix no es la Ãºnica plataforma que estÃ¡ trabajando para entrar en un mercado dominado por Instagram y TikTok. El pasado 8 de enero Disney anunciÃ³ que aÃ±adirÃ¡ un 'feed' de videos verticales en Disney+ para aumentar la interacciÃ³n diaria del usuario.

OTRAS NOVEDADES DE NETFLIX

En el marco de la publicaciÃ³n de los resultados del 2025, Netflix tambiÃ©n anunciÃ³ el lanzamiento de herramientas impulsadas con inteligencia artificial (IA). La plataforma comunicÃ³ que tratarÃ¡ de mejorar la adaptaciÃ³n de subtÃ­tulos con IA.

Por otra parte, continuarÃ¡ con el desarrollo de la IA generativa con fines publicitarios. Una medida que fue anunciada en mayo, permitiendo a las marcas combinar los anuncios con el contenido de las series a travÃ©s de herramientas de IA.