Aumenta uso de la IA entre trabajadores mexicanos, pero también miedo a ser reemplazados. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México, el 45% de los trabajadores expresó preocupación por la posibilidad de que la automatización pueda reemplazar su trabajo en los próximos dos años, de acuerdo con Manpower, consultoría especializada en capital humano.

La preocupación de los empleados mexicanos forma parte de una tendencia global. De acuerdo con la firma, trabajadores de varios países dudan de que se puedan beneficiar por el aumento en el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y temen ser sustituidos por la tecnología.

En el informe titulado “Barómetro del Talento 2026” la empresa reveló que la confianza de los trabajadores a nivel global cayó un 4% por primera vez en tres años, aunque la satisfacción laboral se mantuvo estable.

La empresa realizó encuestas a 13 mil 918 trabajadores en 19 países, incluyendo algunas de las economías más fuertes a nivel mundial, como Australia, Canadá, Francia, India, Israel, Japón, Singapur, Suiza, y Estados Unidos, entre otros. Los datos se recopilaron para reflejar la composición de la fuerza laboral en cada país según género, edad y región.

De acuerdo con el Grupo Manpower, la caída de la confianza en la IA refleja el desafío para cerrar la brecha entre innovación e inclusión. Al mismo tiempo, la adopción de IA aumentó un 13%, mientras que la confianza en el uso de esta tecnología disminuyó un 18%.

“El mensaje es claro: las personas siguen creyendo en lo que hacen hoy, pero no están seguras de cómo encajarán en lo que viene” expresó en el informe Becky Frankiewicz presidente a nivel global de Manpower.

En México, el auge de la IA generó una disminución del 16% en la confianza general de los trabajadores, a pesar del incremento en el uso de estas herramientas, con 53% de los trabajadores afirmando que las utiliza regularmente. Los millennials son la generación con mayor confianza en el uso de la IA y la tecnología avanzada, alcanzando un 82%.

Además, la firma consideró que para colocar el bienestar de las personas al centro y potencializar sus habilidades con el uso de las nuevas tecnologías, el liderazgo de los empleadores juega un papel clave.

“Esto no es un problema tecnológico; es un llamado al liderazgo. Nos corresponde a todos cerrar la brecha entre innovación e inclusión, y asegurarnos de que cada persona se sienta capaz, segura y conectada con un propósito en medio de tanto cambio”, apuntó Frankiewicz.

En México, persisten brechas de desarrollo: el 41% de los trabajadores no ha recibido capacitación reciente y el 50% no ha contado con oportunidades de mentoría, reveló el informe de Manpower.

“La oportunidad para los empleadores es clara: traducir estas brechas en programas de formación más accesibles, frecuentes y alineados al futuro del trabajo. Las organizaciones que logren impulsarlos estarán mejor posicionadas para aprovechar el potencial productivo de la tecnología y reforzar la confianza de sus equipos”, agregó el director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica, Alberto Alesi.

Trabajadores en México enfrentan estrés y agotamiento laboral

Además del aumento en el uso de la IA y los temores que conlleva, el Barómetro del Talento 2026 evaluó los principales retos para empleadores y colaboradores en México, con hallazgos claves que reflejan una búsqueda de bienestar personal a la par del desarrollo laboral, sobre todo entre las personas más jóvenes.

Este año, México alcanzó un puntaje de 71% en el Barómetro del Talento, una ligera disminución frente al 73% registrado en 2025 y al 72% del 2024.

En el Índice de Bienestar —que evalúa factores como el estrés diario y el sentido de propósito de los trabajadores— se ubicó en 71%. Esto refleja que, pese a los desafíos económicos, los trabajadores mexicanos mantienen una percepción estable de su bienestar general.

Sin embargo, las encuestas también mostraron que el estrés y agotamiento laboral persisten, ya que el 51% afirmó experimentar altos niveles de estrés en su día. El 40% de los mexicanos afirma sentir una presión constante en su trabajo y el 25% señala enfrentar jornadas laborales largas o poco flexibles.

Además, siete de cada diez trabajadores en México (70%) reportan haber experimentado “burnout” recientemente, un estado de agotamiento físico, emocional y mental crónico provocado por el estrés laboral y reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por otra parte, el Índice de Satisfacción Laboral alcanzó 63%, lo que evidencia que aún existe una brecha importante entre las expectativas de los empleados y las condiciones en los centros de trabajo.

En México, el 61% de los trabajadores planea permanecer en su empleo actual, mientras que el 19% se encuentra activamente buscando nuevas oportunidades laborales.

El tercer punto que se evalúa en el informe, el Índice de Confianza, registró un 80%. La confianza mide la perspectiva del talento respecto a su estabilidad laboral, oportunidades futuras y la solidez del mercado de trabajo.

Al respecto, Manpower reveló que el 64% de los trabajadores planea quedarse con su empleador actual, y casi 9 de cada 10 confían en que tienen las habilidades necesarias para desempeñarse con éxito en sus roles actuales.

Tendencias para el talento: generación Z busca el equilibrio

En México, el 64% de los empleados declaró que complementa sus ingresos principales a través de inversiones, trabajos de medio tiempo, proyectos freelance, o pequeños negocios. La cifra aumenta al 68% entre la Generación Z, que es la más propensa a complementar sus ingresos.

Asimismo, el informe de Manpower reafirmó lo que otras encuestas y análisis de consultoría ya habían sacado a la luz: la generación que comienza a integrarse al mundo laboral no quiere elegir entre desarrollo profesional o bienestar mental y físico.

Por lo tanto, los empleadores que deseen atraer al talento joven deberán ser capaces de ofrecer un equilibrio entre las exigencias laborales y la vida personal.