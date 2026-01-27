La IA adelanta el Reloj del Juicio Final; la humanidad está a 85 segundos de su destrucción

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El Reloj del Juicio Final avanza inexorablemente. La amenaza potencial de la inteligencia artificial, el cambio climático y el uso indebido de la biotecnología han acelerado sus manecillas; el Boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de los Científicos Atómicos lo fijó a 85 segundos de la medianoche, lo más cerca que ha estado la humanidad de su destrucción.

Es el momento más cercano al abismo en la historia de este reloj simbólico.

La comunidad científica demanda medidas urgentes para limitar los arsenales nucleares, crear directrices internacionales sobre el uso de la IA y firmar acuerdos multilaterales para abordar las amenazas biológicas globales.

"El mensaje del Reloj del Juicio Final no puede ser más claro. Los riesgos catastróficos están en aumento, la cooperación está en declive y se nos acaba el tiempo. El cambio es necesario y posible, pero la comunidad global debe exigir una acción rápida de sus líderes", expuso la presidenta del SASB, Alexandra Bell durante la nueva actualización.

La declaración del Reloj del Juicio Final de 2026 dice:

"Hace un año, advertimos que el mundo estaba peligrosamente cerca de un desastre global y que cualquier demora en revertir el rumbo aumentaba la probabilidad de catástrofe. En lugar de atender esta advertencia, Rusia, China, Estados Unidos y otros países importantes se han vuelto cada vez más agresivos, hostiles y nacionalistas. Los acuerdos globales, alcanzados con tanto esfuerzo, se están derrumbando, acelerando una competencia entre grandes potencias donde el ganador se lo lleva todo y socavando la cooperación internacional, crucial para reducir los riesgos de una guerra nuclear, el cambio climático, el uso indebido de la biotecnología, la amenaza potencial de la inteligencia artificial y otros peligros apocalípticos. Demasiados líderes se han vuelto complacientes e indiferentes, en muchos casos adoptando retórica y políticas que aceleran en lugar de mitigar estos riesgos existenciales. Debido a esta falta de liderazgo, el Boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de los Científicos Atómicos fija hoy el Reloj del Juicio Final a 85 segundos de la medianoche, lo más cerca que ha estado de la catástrofe…"

El cambio de hora más reciente fue en enero de 2025, cuando el Reloj del Juicio Final se fijó en 89 segundos para la medianoche.

El riesgo de la IA

Daniel Holz, PhD, profesor de la Universidad de Chicago en los departamentos de Física, Astronomía y Astrofísica, el Instituto Enrico Fermi y el Instituto Kavli de Física Cosmológica, y presidente del SASB aseguró que "las peligrosas tendencias en materia de riesgo nuclear, cambio climático, tecnologías disruptivas como la IA y bioseguridad vienen acompañadas de otro acontecimiento alarmante: el auge de las autocracias nacionalistas en países de todo el mundo".

"Nuestros mayores desafíos requieren confianza y cooperación internacionales, y un mundo fragmentado en un 'nosotros contra ellos' dejará a toda la humanidad en mayor vulnerabilidad", advirtió.

Por su parte, Maria Ressa, cofundadora y directora ejecutiva de Rappler, profesora de Práctica Profesional en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos (SIPA) de la Universidad de Columbia y Premio Nobel de la Paz 2021, ha señalado que "sin hechos, no hay verda. Sin verdad, no hay confianza. Y sin estos, la colaboración radical que este momento exige es imposible".

"Vivimos un Armagedon informativo -la crisis subyacente a todas las crisis- impulsado por una tecnología extractiva y depredadora que difunde mentiras más rápido que los hechos y las ganancias de nuestra división. No podemos resolver problemas cuya existencia no concordamos. No podemos cooperar transfronterizamente cuando ni siquiera podemos compartir los mismos hechos. Las amenazas nucleares, el colapso climático, los riesgos de la IA: nada puede abordarse sin antes reconstruir nuestra realidad compartida. El tiempo apremia", sentenció.

En el mismo sentido, Steve Fetter, PhD, profesor de políticas públicas y exdecano de la Universidad de Maryland, miembro de la American Physical Society (APS) dijo que "a medida que se expanden los usos de la IA y crece la preocupación por los riesgos potenciales, Trump revocó la iniciativa de seguridad de la IA de Biden y prohibió a los estados elaborar su propia regulación de la IA, lo que refleja un enfoque de 'al diablo con los torpedos' para el desarrollo de la IA. El énfasis en la competencia tecnológica está haciendo cada vez más difícil fomentar la cooperación necesaria para identificar y mitigar los riesgos, y los ataques contra las universidades y los recortes en la financiación federal están erosionando nuestra capacidad para encontrar soluciones efectivas".

El origen del mecanismo

Fundado en 1945 por Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer y científicos de la Universidad de Chicago que ayudaron a desarrollar las primeras armas atómicas en el Proyecto Manhattan, el Boletín de Científicos Atómicos creó el Reloj del Juicio Final dos años después, utilizando la imagen del apocalipsis (medianoche) y el lenguaje contemporáneo de la explosión nuclear (cuenta regresiva a cero) para representar las amenazas a la humanidad y al planeta.

El Reloj del Juicio Final es fijado cada año por el Consejo de Ciencia y Seguridad del Boletín en consulta con su Junta de Patrocinadores, que incluye a ocho premios Nobel.

A lo largo de casi ocho décadas, el reloj ha sido ajustado 25 veces. Su distancia más lejana fue de 17 minutos en 1991, tras el fin de la Guerra Fría.

Desde 2007, el también llamado Reloj del Apocalipsis considera fenómenos como el cambio climático, las pandemias, la desinformación masiva y el desarrollo de tecnologías con impactos globales.