Suman 55 equipos para competir en el “Mundialito de robótica”; inscripción cierra en abril

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A la Copa FutBotMX o “Mundialito de robótica”, en la que robots construidos y manejados por estudiantes jugarán al futbol, se han registrado 55 equipos, incluidos algunos de Francia, en las categorías “Ágil” y “Abierta”; la inscripción cerrará hasta el próximo 17 de abril, informó la secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secithi), Rosaura Ruiz Gutiérrez.

Según la dependencia que organiza el torneo, los participantes inscritos hasta ahora son de los 456 planteles Cetis y Cbtis pertenecientes a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como de otras instituciones educativas e investigación.

El objetivo de la Copa es “fomentar el entusiasmo de las infancias y juventudes por la ciencia, la tecnología, la innovación y la pasión por el deporte”, en el contexto del “Mundial Social” que promueve el gobierno de México.

También se pretende inspirar a niñas, niños y juventudes mexicanas a acercarse a la robótica, la programación y la inteligencia artificial, “fortaleciendo el desarrollo de talento y contribuyendo a la soberanía tecnológica de México”.

La competencia se realizará del 24 al 26 de junio en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con sedes regionales simultáneas.

Con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y diversas embajadas, la Secithi gestiona la participación de equipos internacionales. Hasta ahora, Francia ha confirmado la participación de un equipo juvenil, mientras que Suiza ha manifestado su interés de integrarse con actividades científicas y culturales, además de otros países que podrían conformar sus representativos.

Habrá divulgación científica

La titular de la Secithi, Rosaura Ruiz Gutiérrez, explicó el pasado lunes 26 que este torneo tendrá como antesala una agenda de divulgación científica y cultural con actividades simultáneas en 55 sedes distribuidas de 38 instituciones educativas y de investigación en México.

Habrá exhibiciones de robótica, prototipos y tecnología, talleres, pláticas de divulgación científica, conferencias, un pabellón cultural y actividades abiertas al público que mostrarán la fortaleza de las instituciones educativas.

Algunas de las sedes que ya tienen actividades programadas son el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR); con este último se tiene un programa en tecnologías para la salud de desarrollo de prótesis.

Para obtener más información e inscribirse a la Copa FutBotMX, se puede consultar el micrositio oficial: secihti.mx/futbotmx/.