Tiendas de aplicaciones de Google y Apple ofrecen decenas de apps que desnudan con IA

Captura de pantalla de la App Store de Apple con aplicaciones que generan desnudos con inteligencia artificial. Foto: EUROPA PRESS

MADRID (Portaltic/EP) - Las tiendas de aplicaciones Play Store de Google y App Store de Apple ofertan alrededor de 50 'apps' cada una que permiten generar desnudos utilizando la inteligencia artificial (IA), pese a que sus polÃ­ticas las prohiben.

Una investigaciÃ³n realizada por la organizaciÃ³n Tech Transparency Project (TTP) revelÃ³ que, a pesar de las crecientes polÃ©micas en relaciÃ³n con la generaciÃ³n de imÃ¡genes explÃ­citas con IA, empresas como Google y Apple aÃºn alojan este tipo de aplicaciones en sus tiendas.

Concretamente, se han identificado 55 aplicaciones de este tipo en la Play Store de Google, mientras que en la App Store de Apple la cantidad baja a 47. Entre ellas, la mÃ¡s popular es Grok, el 'chatbot' de X (antes Twitter), que generÃ³ miles de imÃ¡genes explÃ­citas en la red social, entre ellas desnudos de menores de edad.

Para encontrar este tipo de aplicaciones, TTP ha explicado que simplemente escribiÃ³ "nudify" y "undress" (desnudar) en las barras de bÃºsqueda de las tiendas de aplicaciones. Estas aplicaciones se dividen en dos categorÃ­as: las que usan la IA para generar imÃ¡genes y vÃ­deos a peticiÃ³n de los usuarios, y las que emplean la IA para hacer 'deepfakes', superponiendo la cara de una persona sobre el cuerpo de otra.

Entre las mÃ¡s populares se encontraba DreamFace, con mÃ¡s de 10 millones de descargas, que permitÃ­a generar avatares o vÃ­deos de baile con IA. Para probarla, TTP usÃ³ la opciÃ³n gratuita de generar un vÃ­deo diario, subiÃ³ una imagen de una chica en una cafeterÃ­a y le pidiÃ³ a la aplicaciÃ³n que hiciera un vÃ­deo de ella bailando y quitÃ¡ndose la blusa, sin que llevase nada debajo. Y asÃ­ lo hizo la 'app', sin ningÃºn tipo de restricciÃ³n a pesar de sus condiciones de servicio que prohÃ­ben su uso para generar contenido "sexualmente explÃ­cito".

Cabe destacar que DreamFace estaba disponible en la Play Store de Google para los mayores de 13 aÃ±os y para mayores de 9 aÃ±os en la App Store de Apple, por lo que los niÃ±os tenÃ­an la posibilidad de generar desnudos sin ningÃºn impedimento.

El nÃºmero de descargas de las aplicaciones ha ascendido a 705 millones en total, generando 117 millones de dÃ³lares en ingresos (cerca de 98 millones de euros), segÃºn un anÃ¡lisis de AppMagic recogido por TTP. A pesar de que ambas empresas defiendan que prohÃ­ben las aplicaciones "nudify", la organizaciÃ³n denuncia que al final terminan lucrÃ¡ndose con ellas.

La presentacia de esas aplicaciones choca con las polÃ­ticas de estas tiendas sobre contenidos inapropiados: Google deja claro que no permiten aplicaciones que contengan contenido sexual, como pornografÃ­a o desnudos sin consentimiento. Por su parte, Apple rechaza las aplicaciones que contengan material "abiertamente pornogrÃ¡fico", asÃ­ como las que difundan contenidos difamatorios.

Tras la publicaciÃ³n del informe, tanto Google como Apple han pedido a TTP la lista de aplicaciones que generan desnudos. Tras ello, Apple ha comunicado a CNBC que ya ha eliminado 28 'apps', mientras que un portavoz de Google ha explicado tambiÃ©n a CNBC que se han suspendido varias aplicaciones, sin especificar la cifra, que finalmente han sido 31, segÃºn TTP.

Las regulaciones de empresas como Google y Apple se suman a las de plataformas como X, que tras los anuncios de investigaciones por parte de gobiernos e instituciones, optÃ³ por limitar la funciÃ³n de generaciÃ³n de imÃ¡genes de Grok.