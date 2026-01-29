Canales de IA desaparecen de YouTube tras el anuncio de que se reducirá el contenido de baja calidad

MADRID (Portaltic/EP).- Una serie de canales especializados en videos generados con inteligencia artificial (IA) han desaparecido de YouTube una semana después del anuncio de la plataforma de reducir contenido de "baja calidad y repetitivo".

Ya no aparecen ni canal CuentosFacinantes, que contaba con más de 5.9 millones de suscriptores y mil 200 millones de visualizaciones en sus videos con temática de Dragon Ball, ni el canal Imperio de Jesús, que compartía contenido religioso, con más de 5.8 millones de suscriptores.

También han desaparecido otros 16 canales, que han sido eliminados o todavía están disponibles pero sin ningún video publicado, como Héroes de Fantasía, que aún conserva sus 2.48 millones de suscriptores aunque no haya contenido en el canal.

El cese de estos canales llega una semana después del anuncio de la compañía de reducir la difusión de contenido generado con IA que sea "repetitivo y de baja calidad" en el marco de sus objetivos en 2026. Para ello, indicaron que estaban trabajando en sistemas que repliquen la forma en que se combaten el 'spam' y el 'clickbait'

Un informe de Kapwing publicado en noviembre reveló que entre el 21 y el 33 por ciento de los videos que aparecen en el 'feed' de YouTube están generados por IA y son de baja calidad o "brainrots". Para ello, crearon un perfil nuevo y registraron el contenido de los primeros 500 videos que la plataforma les mostró.

Además, el informe destacó que España es el país del mundo con más suscriptores a este tipo de canales de IA de baja calidad, con más de 20.2 millones de usuarios. Concretamente, ocho de los cien canales más populares del país están especializados en este tipo de contenidos. Le siguen Egipto, con 17.9 millones, y Estados Unidos, con 14.4 millones.

Sin embargo, España es el quinto país del mundo con más visualizaciones, con 2 mil 520 millones, superado por Egipto, Estados Unidos y Corea del Sur, que lidera con 8 mil 450 millones de visualizaciones.