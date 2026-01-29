Otorgan a científicas el Premio Matilde Montoya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “A las niñas, jóvenes y mujeres que nos ven, no permitan que nadie les diga que el laboratorio no es su lugar”, dijo la científica Hariz Islas Flores, a nombre de las tres ganadoras del “Premio Mujeres en Ciencias Biológicas y de la Salud 2025: Matilde Montoya”.

Durante la ceremonia de entrega del premio en la sede de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secithi), la profesora-investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México aseguró que, al recibir el galardón, “sentimos que es la persistencia de todas las mujeres quienes, desde los laboratorios, las aulas y el trabajo en campo decidimos que nuestra curiosidad no tenía límites”.

La científica recordó que Matilde Montoya fue la primera médica titulada en México y consideró que las mujeres científicas de hoy “tenemos que ser su eco”. Luego, agradeció el apoyo y acompañamiento de sus familias, así como a las autoridades que creyeron en su nuestra investigación y les brindaron espacios para impulsar los proyectos que hoy son reconocidos.

A nombre de las premiadas, Islas Flores mandó un mensaje a las niñas y jóvenes mujeres: “las necesitamos y necesitamos que estén aquí con su mirada, sensibilidad e inteligencia. No permitan que nadie les diga que el laboratorio no es su lugar”.

Las galardonadas con el premio fueron:

-Hariz Islas Flores, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México: premio en la Categoría A, Investigadora Nacional Nivel II.

-Gabriela Gutiérrez Salmeán, docente en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanas: premio en la Categoría B, Investigadora Nacional Nivel I.

?-Jessica Liliana Vargas Neri, jefa del Departamento de Investigación Farmacoepidemiológica del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”: premio en la Categoría C, Candidata a Investigadora Nacional.

El Premio Matilde Montoya visibiliza y reconoce trayectorias de científicas en consolidación y ascenso en las áreas de biología y salud, cuyos proyectos y líneas de investigación responden a problemáticas concretas del país. Consiste en una medalla y un reconocimiento económico y es otorgado por la Secithi, la Secretaría de las Mujeres y la Fundación de la empresa farmacéutica Neolpharma.

Según la Secithi, la respuesta a la convocatoria 2025 fue “altamente positiva”, pues se recibieron 477 postulaciones provenientes de 278 instituciones en 30 entidades federativas. Ello, dijo, “refleja la fortaleza del talento femenino en la ciencia mexicana y su presencia en todo el territorio nacional”.

Ciencia con impacto social

En la ceremonia de entrega del premio, la titular de la Secithi, Rosaura Ruiz Gutiérrez explicó que este premio es un “reconocimiento a las mujeres que se dedican a la ciencia y que hacen un papel fundamental en el desarrollo del país”.

La funcionaria recordó que este premio se estableció por primera vez en la Ciudad de México, cuando la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo era jefa de gobierno y ella era la secretaria del ramo. Ahora, destacó, se impulsa su relevancia al escalarlo a todo el país.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, subrayó que este galardón “no sólo visibiliza, sino que fomenta y reconoce a las mujeres en la ciencia”.

Y comentó que uno de los propósitos de la dependencia a su cargo es “derribar estigmas y estereotipos” para que todas las niñas, adolescentes y mujeres que quieran dedicar su vida a la ciencia, lo hagan sin ningún impedimento.

A la ceremonia acudió también el secretario de Salud, David Kershenobich, comentó que este premio enfatiza el compromiso con la igualdad sustantiva y con el reconocimiento del talento científico de las mujeres: “el avance científico no puede entenderse sin justicia, sin inclusión y sin perspectiva de género”.

El médico resaltó la aportación de las galardonadas en campos estratégicos como la ecofarmacovigilancia, la atención de la enfermedad renal crónica y la seguridad de los medicamentos. Son investigaciones que “permiten generar evidencia científica indispensable para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas”, dijo.

En tanto, Luz Elena Gutiérrez de Velasco Romo, representante de Neolpharma, señaló la importancia de la participación del sector privado en el impulso a la ciencia en México.