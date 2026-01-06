Estafa de transferencia de valor 0: cómo operan los fraudes sin mover fondos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La estafa conocida como “transferencia de valor 0” es un esquema de fraude identificado en redes blockchain públicas que afecta a usuarios de criptomonedas, incluido México. El método ha sido documentado por empresas especializadas en análisis de blockchain y se basa en el uso de funciones técnicas permitidas por ciertos estándares digitales, sin que exista una vulnerabilidad en el sistema.

El engaño no implica una pérdida inmediata de fondos. El fraude se concreta cuando el usuario, inducido a error, autoriza una transferencia real de activos digitales a una dirección controlada por terceros.

Transferencias de valor 0: una función permitida en blockchain

Especialistas en análisis de blockchain de la empresa Chainalysis y desarrolladores del ecosistema Ethereum han señalado que las transferencias de valor 0 no representan un error del sistema ni una vulnerabilidad técnica. Se trata de una función permitida que forma parte del diseño de los contratos inteligentes utilizados por ciertos tokens.

De acuerdo con la documentación técnica publicada por la Ethereum Foundation, el estándar ERC-20 permite ejecutar funciones de transferencia con valor cero. Estas operaciones no modifican los saldos de las billeteras, pero generan un registro visible en la cadena de bloques.

El registro de estos movimientos puede consultarse tanto en las aplicaciones de billetera como en exploradores públicos de blockchain. Equipos técnicos del explorador Etherscan han explicado que estas transacciones aparecen en el historial porque son eventos válidos dentro de la red, no fallas del sistema.

Cómo se concreta el fraude

Las transferencias de valor 0 no provocan por sí mismas una pérdida económica. Según análisis de Chainalysis, el fraude se concreta cuando el usuario realiza posteriormente una transferencia real de criptomonedas.

Los estafadores envían primero una transferencia de valor 0 desde una dirección diseñada para parecerse visualmente a una dirección legítima con la que la víctima ya ha interactuado. Este parecido suele darse en los primeros y últimos caracteres, que son los más visibles en muchas billeteras.

Cuando el usuario revisa su historial y copia esa dirección creyendo que pertenece a un destinatario confiable, autoriza una transacción válida en la red. Desde el punto de vista técnico, la operación cumple con todos los requisitos y es procesada normalmente por la blockchain.

Sin mecanismos de reversión en blockchain

Autoridades financieras y organismos de seguridad han advertido que no existen mecanismos de reversión una vez que una transacción es confirmada en blockchain. El Banco de México ha señalado en comunicados públicos que las operaciones con activos virtuales no cuentan con esquemas de protección similares a los del sistema financiero tradicional.

En el mismo sentido, el FBI, a través de reportes sobre delitos en línea, ha indicado que muchos fraudes con criptomonedas no implican la vulneración de sistemas, sino que se basan en engaños que llevan al usuario a autorizar voluntariamente una transacción irreversible.

Una vez que la operación queda confirmada en la cadena de bloques, los fondos no pueden recuperarse, independientemente de que el envío haya sido resultado de un fraude.

Usuarios más expuestos y contexto en México

El esquema de transferencia de valor 0 ha sido identificado principalmente en usuarios que emplean billeteras autocustodiadas y realizan operaciones frecuentes con tokens basados en contratos inteligentes. De acuerdo con análisis de empresas de ciberseguridad, este tipo de fraude no se limita a usuarios principiantes.

En México, el aumento del uso de criptomonedas ha llevado a que autoridades de protección al consumidor y unidades de Policía Cibernética emitan alertas generales sobre fraudes digitales que aprovechan la confianza del usuario en plataformas tecnológicas.

Medidas de prevención recomendadas

Especialistas en seguridad digital recomiendan no utilizar el historial de transacciones como referencia para copiar direcciones de envío. Verificar la dirección completa del destinatario antes de confirmar una operación es una de las principales medidas preventivas.

También se aconseja utilizar libretas de direcciones o contactos verificados dentro de las billeteras, cuando esta función esté disponible, y desconfiar de cualquier transacción inesperada, incluso si no implica movimiento de fondos.

Aunque reportar este tipo de incidentes puede ayudar a identificar patrones de fraude, las autoridades coinciden en que la prevención es clave, ya que las transacciones confirmadas en blockchain no pueden revertirse.