Pantallas y desarrollo infantil: UNAM advierte riesgos por uso excesivo de dispositivos móviles

Un par de niños se entretienen con sus respectivos celulares. Foto: Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El uso excesivo de pantallas y dispositivos móviles durante la primera infancia puede afectar el desarrollo motor, cognitivo, lingüístico y socioemocional de las niñas y niños, advirtieron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las pantallas son en una herramienta indispensable que permite el acceso a la tecnología digital y puede brindar beneficios a la educación. No obstante, voces expertas expresaron su preocupación, ya que el uso excesivo de dispositivos limita la interacción social y el desarrollo del lenguaje en etapas tempranas.

Un artículo publicado por la revista “PLOS ONE”, que analizó el uso de la tecnología en los menores en 19 países, asoció negativamente el uso excesivo de las pantallas con menor desarrollo del lenguaje.

Asimismo, un estudio de la “Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes”, que observó a 91 infantes mexicanos de 12 a 36 meses, reveló que los pequeños pasan entre tres y cuatro horas diarias en pantallas, que se asocia con un retraso en hitos motores y lingüísticos.

Sin embargo, ambas investigaciones observaron que cuando la niña o el niño usa el celular o tableta acompañado por un adulto, estos efectos negativos se reducen e incluso pueden existir ciertos beneficios como mejor lenguaje y desarrollo motor más temprano.

Por lo tanto, se requiere la selección de contenidos adecuados y la regulación del tiempo frente a la pantalla para reducir los efectos nocivos y favorecer aprendizajes positivos. Esto no implica que las pantallas sean recomendables, pero si los menores ya las utilizan, es mejor que lo hagan con la orientación de un adulto.

Por su parte, Alan Alexis Mercado Ruiz, doctor en psicología de la educación y el desarrollo consideró que el uso de dispositivos tecnológicos en niños no debe “satanizarse”, al afirmar que el problema reside en la privación de experiencias esenciales de la infancia, como el juego.

Al utilizar las pantallas, las y los niños dejan de correr, trepar, patear y brincar. La falta de estas actividades afecta el desarrollo de la motricidad gruesa de los infantes, apuntó el especialista.

“El enfoque debe ser en cómo se usan las pantallas combinando tecnología con interacciones humanas. La tecnología no es inherentemente negativa. Su impacto depende del acompañamiento y la intencionalidad en su uso”, afirmó Mercado Ruiz, también docente de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza.

A su vez, Gabriel Gutiérrez Ospina, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, destacó que las pantallas afectan la interacción de los menores con el medio ambiente, una etapa crucial en el desarrollo del ser humano.

En la interacción con el entorno, el individuo adquiere habilidades para sobrevivir, reconoce patrones conductuales y entiende su posición en términos de las jerarquías, explicó el especialista en neurociencia.

“Si estás solo sentado viendo pantallas, esto limita tu movilidad, tu interacción afectiva, y no vas a desarrollar adecuadamente los procesos cognitivos relacionados con la interacción social (...) Todas nuestras gesticulaciones son aprendidas a través de esa interacción”, relató.

Gutiérrez Ospina, también coincidió en la importancia del “juego”, durante el cual se desarrollan habilidades de socialización esenciales, que se ponen en riesgo cuando la interacción de las y los niños se da principalmente a través de la pantalla.

Asimismo, el contenido que los menores de edad observan en plataformas como TikTok, que se caracteriza por tener videos cortos, afecta las capacidades de retención y atención.

“El cerebro se acostumbra a recibir información rápida e inmediata, por lo que le cuesta más trabajo sostener la atención por más tiempo o concentrarse de manera más profunda en otras tareas”, explicó Gutiérrez Ospina.

Expertos destacan importancia de alfabetización digital

La alfabetización digital puede funcionar como estrategia de las familias para reducir la dependencia de pantallas sin generar conflictos, apuntaron los expertos.

“Requiere forzosamente un cambio cultural, pero no sólo de los niños, sino de todos los actores involucrados en este proceso. Por una parte, debe haber una alfabetización digital para todos, de modo que los padres tomen conciencia y conozcan los contenidos que sus hijos consumen”, precisó Mercado Ruiz.

Gutiérrez Ospina coincidió en que la tecnología en sí misma no es perjudicial, pero el reto está en regular su uso y fomentar hábitos saludables.

“Estamos llegando a un punto en el que, si no aprendemos a manejar e interactuar adecuadamente con estas tecnologías, podríamos incluso ponernos en riesgo de extinción”, alertó.