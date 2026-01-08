WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares en 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— WhatsApp dejará de funcionar en una serie de teléfonos móviles a partir de 2026 como parte de la actualización periódica de sus requisitos técnicos. La medida afectará a dispositivos que no puedan ejecutar versiones mínimas de los sistemas operativos Android e iOS, de acuerdo con información oficial publicada por la plataforma de mensajería propiedad de Meta.

En su centro de ayuda, WhatsApp señala que la aplicación solo es compatible con equipos que cuenten con Android 5.0 o versiones posteriores, así como con iPhone que tengan instalado iOS 15.1 o superior. Los dispositivos que no puedan actualizarse a estos sistemas quedarán sin acceso al servicio cuando se aplique el nuevo ajuste de compatibilidad, previsto para el inicio de 2026.

La compañía explica que estas decisiones responden a la necesidad de mantener funciones de seguridad, estabilidad y compatibilidad con nuevas herramientas, lo que implica dejar fuera a equipos con sistemas operativos que ya no reciben soporte por parte de sus fabricantes.

Qué teléfonos dejarán de ser compatibles con WhatsApp en 2026

De acuerdo con la política de compatibilidad vigente y con reportes de medios internacionales especializados en tecnología publicados entre finales de 2025 y principios de 2026, los teléfonos afectados son aquellos que no pueden ejecutar las versiones mínimas requeridas de Android o iOS.

En el caso de los dispositivos de Apple, los modelos que no pueden actualizarse a iOS 15.1 o superior quedarán fuera del servicio. Entre ellos se encuentran iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus, equipos que dejaron de recibir actualizaciones del sistema operativo en años anteriores.

Para Android, el impacto será mayor debido a la diversidad de marcas y modelos. Teléfonos que funcionan con versiones anteriores a Android 5.0, como algunos modelos antiguos de Samsung, LG, Motorola, Sony y Huawei, dejarán de ser compatibles. Esto incluye equipos lanzados hace más de una década que ya no reciben actualizaciones oficiales del sistema.

WhatsApp aclara que no mantiene listas públicas de modelos específicos, sino que la compatibilidad depende de la versión del sistema operativo instalada y de la capacidad del dispositivo para actualizarse.

Por qué WhatsApp deja de dar soporte a celulares antiguos

En su documentación oficial, WhatsApp indica que revisa de forma periódica qué dispositivos y sistemas operativos admite. El criterio principal es que los equipos puedan cumplir con los estándares actuales de seguridad y funcionamiento de la aplicación.

Los sistemas operativos antiguos suelen carecer de parches de seguridad actualizados y de compatibilidad con nuevas funciones, lo que limita la capacidad de la aplicación para operar de forma segura. Por este motivo, WhatsApp señala que deja de admitir versiones obsoletas de Android e iOS cuando su uso se vuelve marginal o técnicamente inviable.

Este proceso de retiro de soporte se ha aplicado de manera continua en años anteriores y ha afectado a distintos modelos conforme avanzan las actualizaciones del sistema.

Qué ocurrirá con los usuarios que tengan celulares no compatibles

Cuando un dispositivo deja de ser compatible, WhatsApp deja de funcionar de manera gradual. La aplicación puede mostrar avisos previos dentro del sistema para informar a los usuarios que su teléfono dejará de ser compatible en una fecha determinada.

Una vez que se aplica el cambio, los usuarios ya no pueden enviar ni recibir mensajes, realizar llamadas ni acceder a sus chats desde ese dispositivo. Tampoco es posible descargar nuevas actualizaciones de la aplicación.

WhatsApp recomienda realizar copias de seguridad antes de que el soporte termine, con el fin de conservar el historial de mensajes y archivos.

Cómo verificar si un celular seguirá siendo compatible

Los usuarios pueden revisar la versión de su sistema operativo directamente desde los ajustes del dispositivo. En Android, la información se encuentra en el apartado “Acerca del teléfono”, mientras que en iPhone está disponible en “Configuración”, dentro de “General” e “Información”.

Si el teléfono permite actualizar el sistema operativo a Android 5.0 o superior, o a iOS 15.1 o posterior, la aplicación seguirá siendo compatible en 2026. En caso contrario, será necesario cambiar de dispositivo para continuar utilizando WhatsApp.

La empresa también recomienda activar las copias de seguridad en la nube, ya sea en Google Drive o iCloud, antes de la fecha límite.

Qué alternativas tienen los usuarios

WhatsApp no ofrece versiones especiales para sistemas antiguos. La única opción para mantener el servicio es contar con un teléfono compatible con los requisitos actuales. Los respaldos permiten transferir los chats a un nuevo dispositivo, siempre que se utilice el mismo número telefónico.

La compañía señala que continuará informando a los usuarios dentro de la aplicación sobre cualquier cambio en los requisitos de compatibilidad conforme se acerque la fecha de aplicación del ajuste.