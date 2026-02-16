La plataforma X experimenta una caída global

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La plataforma X presentó fallos a nivel mundial. La página no carga contenido y únicamente aparece un fondo negro con el logotipo de la plataforma, sin mostrar mensajes de error.

De acuerdo con el portal especializado Downdetector, se registraron más de mil 200 reportes por problemas en el servicio, y se registró un incremento repentino poco después de las 7:10 horas (tiempo del centro de México).

Hasta el momento, no se han dado informes sobre qué pudo causar los problemas en la plataforma del magnate Elon Musk, ni la red social se ha pronunciado sobre los problemas.

La plataforma restableció su servicio a los usuarios en algunos países, pero siguen presentándose las afectaciones. Pese que alrededor de las 08:30 los servidores de la plataforma volvieron a funcionar, cuatro horas más tarde X volvió a presentar errores al momento de ingresar al sitio.