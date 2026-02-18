Apple anuncia un evento para el 4 de marzo: Siri, iPhone 17e y nuevos MacBook

MADRID (Portaltic/EP).- Apple celebrarÃ¡ un nuevo evento de presentaciÃ³n de producto el 4 de marzo, en el que se espera que dÃ© a conocer la renovaciÃ³n de su asistente Siri e incluso anuncie nuevos integrantes de iPhone, iPad y MacBook.

La compaÃ±Ã­a tecnolÃ³gica ha empezado a enviar invitaciones a medios de comunicaciÃ³n para celebrar lo que ha denominado una "experiencia Apple especial", segÃºn recogen medios como 9to5Mac y Apple Insider.

Este evento se celebrarÃ¡ el prÃ³ximo 4 de marzo y parece que habrÃ¡ varias sedes, ya que el medio citado menciona invitaciones para Nueva York (Estados Unidos), ShanghÃ¡i (China) y Londres (Reino Unido).

Aunque no ha desvelado el producto que protagonizarÃ¡ este encuentro, se espera que Apple presente las primeras funciones de la versiÃ³n renovada de Siri asÃ­ como el acuerdo de colaboraciÃ³n con Google, cuya inteligencia artificial serÃ¡ la que impulse este asistente digital.

El iPhone 17e, nuevos modelos de iPad y actualizaciones de MacBook serÃ­an las novedades en 'hardware', siguiendo las filtraciones mÃ¡s recientes al respecto y los informes compartidos por el periodista de Bloomberg experto en Apple Mark Gurman.