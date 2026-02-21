Eclipse total de Luna 2026: cuándo y cómo verlo en México

La alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna dará lugar a un eclipse total visible en México. El evento formará parte de los fenómenos astronómicos previstos para 2026.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un eclipse total de Luna podrá observarse desde México en 2026, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. El fenómeno astronómico se desarrollará durante varias horas y avanzará por distintas fases visibles a simple vista.

Un eclipse total de Luna ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, lo que provoca que el satélite natural atraviese completamente la sombra terrestre. Durante la fase de totalidad, la Luna puede adquirir una tonalidad rojiza debido a la luz solar que se filtra a través de la atmósfera terrestre.

El evento está previsto para la noche del 3 de marzo de 2026 y la madrugada del 4 de marzo, de acuerdo con el calendario astronómico difundido por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). El organismo informó que será visible en gran parte del continente americano y que la fase total se extenderá por más de una hora.

Horarios estimados del eclipse total de Luna en México

Con base en proyecciones astronómicas para el huso horario del centro del país (UTC-6), el eclipse se desarrollará en las siguientes etapas aproximadas:

Inicio de la fase penumbral : alrededor de las 21:40 horas del 3 de marzo.

: alrededor de las 21:40 horas del 3 de marzo. Inicio de la fase parcial : cerca de las 22:50 horas.

: cerca de las 22:50 horas. Inicio de la totalidad : minutos antes de la medianoche.

: minutos antes de la medianoche. Fin de la totalidad : poco después de la 1:00 de la madrugada del 4 de marzo.

: poco después de la 1:00 de la madrugada del 4 de marzo. Fin de la fase parcial : aproximadamente a las 2:35 horas.

: aproximadamente a las 2:35 horas. Conclusión del eclipse: cerca de las 3:50 horas.

Los horarios pueden variar algunos minutos dependiendo de la ubicación específica dentro del territorio nacional.

Cómo observar el eclipse total de Luna

El eclipse total de Luna puede observarse sin protección especial para los ojos, ya que no representa riesgos para la vista. A diferencia de los eclipses solares, no se requiere filtro ni equipo certificado.

Especialistas en divulgación científica recomiendan elegir un sitio con cielo despejado y baja contaminación lumínica para mejorar la visibilidad. Espacios abiertos como parques, azoteas o zonas alejadas de luces intensas permiten seguir con mayor claridad las distintas fases del fenómeno.

El uso de binoculares o telescopios no es obligatorio, pero puede ayudar a distinguir con mayor detalle la superficie lunar y los cambios graduales en su iluminación durante el avance del eclipse.

¿Por qué la Luna se ve roja durante un eclipse?

Durante la totalidad, la sombra de la Tierra cubre por completo la Luna. Sin embargo, parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre y se desvía hacia la superficie lunar. Las longitudes de onda rojizas son las que logran alcanzar con mayor facilidad la Luna, lo que genera el tono característico que suele observarse en este tipo de fenómenos.

Los eclipses lunares totales solo pueden ocurrir cuando la Luna se encuentra en fase llena y existe una alineación entre el Sol, la Tierra y el satélite natural.

Próximos eventos astronómicos visibles en México

Después del eclipse total de marzo de 2026, el calendario astronómico contempla otros eclipses lunares y solares en los años siguientes. Algunos serán parciales y otros totales, aunque no todos podrán observarse desde México.

Instituciones científicas y observatorios publican con anticipación calendarios oficiales, mapas de visibilidad y horarios por región. También recomiendan consultar los pronósticos meteorológicos en los días previos para confirmar las condiciones de observación.