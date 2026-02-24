Eclipse total de Luna 2026: consejos de la NASA para observar el fenómeno

La NASA y otras instituciones difundieron recomendaciones para observar el eclipse lunar visible en México.. Foto: @NASA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El eclipse total de Luna del 3 de marzo de 2026 será visible en México y en gran parte del continente americano, de acuerdo con el calendario astronómico difundido por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). El fenómeno podrá observarse a simple vista desde el territorio nacional si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre el satélite natural. Durante la fase de totalidad, la Luna puede adquirir una tonalidad rojiza debido a la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre.

La NASA señala en sus guías sobre eclipses que no se necesita equipo especial para observar un eclipse lunar total. El organismo indica que el fenómeno puede apreciarse sin protección ocular y que el uso de instrumentos ópticos es opcional.

¿Dónde será visible en México?

El eclipse podrá observarse en todo el país, incluyendo el centro, norte, occidente, sur y la Península de Yucatán, siempre que el cielo esté despejado durante la noche del 3 de marzo y la madrugada del 4 de marzo de 2026.

De acuerdo con proyecciones astronómicas, la fase de totalidad ocurrirá durante la madrugada, lo que permitirá su observación desde ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Puebla y Tijuana, entre otras localidades del territorio nacional.

La NASA informó que el evento será visible en gran parte de América, además de otras regiones del mundo, dependiendo de la posición geográfica y la hora local.

Elegir un lugar con cielo despejado

La NASA recomienda buscar un sitio con cielo despejado y con baja contaminación lumínica para mejorar la visibilidad. Espacios alejados de luces intensas permiten distinguir con mayor claridad las distintas fases del eclipse, especialmente durante la totalidad.

En la misma línea, la Agencia Espacial Canadiense (CSA) explica que un entorno oscuro facilita observar los cambios graduales en la iluminación de la Luna conforme avanza el fenómeno.

El Natural History Museum del Reino Unido también sugiere ubicarse en un punto con horizonte despejado y sin obstáculos que puedan interferir con la línea de visión hacia la Luna.

Uso opcional de binoculares o telescopios

La NASA indica que binoculares o telescopios pequeños pueden ayudar a apreciar detalles de la superficie lunar mientras disminuye su brillo durante la fase parcial y total. No obstante, recalca que estos instrumentos no son obligatorios.

La Agencia Espacial Canadiense coincide en que el uso de instrumentos ópticos permite observar con mayor definición los contrastes en la superficie lunar. Observatorios universitarios recomiendan colocar estos dispositivos sobre un tripié para mantener estabilidad durante la observación prolongada.

Especialistas en astronomía también aconsejan permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante varios minutos antes de iniciar una observación detallada.

Preparación antes del eclipse

Instituciones académicas sugieren revisar el pronóstico meteorológico en los días previos al evento para confirmar que las condiciones del cielo serán favorables.

Otra recomendación es identificar con anticipación el horario local de las distintas fases del eclipse para planificar el momento de observación.

Los eclipses lunares totales solo pueden ocurrir cuando la Luna se encuentra en fase llena y existe una alineación entre el Sol, la Tierra y el satélite natural. Las recomendaciones difundidas por agencias espaciales y museos científicos coinciden en que el fenómeno puede observarse sin medidas especiales de protección visual.