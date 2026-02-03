Usuarios de Gemini podrán importar conversaciones desde ChatGPT para seguirlas en chatbot de Google

MADRID (Portaltic/EP) - Google está trabajando en nuevas herramientas para su asistente de inteligencia artificial (IA)Gemini que permitirán importar las conversaciones que los usuarios han mantenido en otros 'chatbots' para evitar perderlas, y descargar las imágenes generados en resolución 4K.

La firma tecnológica está preparando una función que se muestra como 'Import AI Chats' (importar chats de IA), con la que previsiblemente los usuarios de 'chatbots como ChatGPT, Copilot o Gork podrán transferir sus conversaciones a Gemini.

Esta herramienta no solo evita perder las conversaciones en caso de cambiar de 'chatbot', sino también mantener el historial y seguir con ellas sin interrupciones y sin tener que entrenarlos de nuevo con sus preferencias.

Esta novedad se encuentra en pruebas, como descubrió el portal Testing Catalog, especializado en descubrir las últimas características de las aplicaciones de IA, web 2 y web3. Una vez esté habilitada, aparecerá en el menú de herramientas de Gemini, que ya incluye las opciones de cargar archivos y e importar código.

Para importar las conversaciones, Gemini ofrecerá una pequeña guía, en la que explica que los usuarios primero deben descargar su historial de 'chat' de otra plataforma de IA, como puede ser ChatGPT, Copilot o Grok -aunque no cita directamente ninguna-, e importar en Gemini el archivo generado.

Adicionalmente, Google prepara dos novedades más: una mejora en la calidad de las imágenes generadas, para que puedan descargarse en resoluciones altas, como 2K y 4K, y una novedad en la configuración llamada 'Likeness' (parecido o similitud), que dirige a la verificación de vídeo, previsiblemente para autenticar los vídeos.