Eclipse solar anular de 2026: fecha, hora y visibilidad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El primer eclipse de 2026 ocurrirá el 17 de febrero y será un eclipse solar anular, de acuerdo con los calendarios astronómicos internacionales y los cálculos oficiales difundidos por la NASA. Este tipo de eclipse se produce cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, pero debido a la distancia entre ambos cuerpos no logra cubrir por completo el disco solar, lo que genera un anillo luminoso visible durante la fase máxima del fenómeno.

El eclipse del 17 de febrero está catalogado como el primer evento de este tipo en 2026 y forma parte de una secuencia regular conocida como serie Saros, utilizada por astrónomos para predecir eclipses que se repiten con características similares a lo largo de décadas. El fenómeno se desarrollará durante varias horas conforme la sombra lunar se desplaza sobre distintas regiones del planeta.

Dónde será visible el eclipse solar anular

Según los cálculos de trayectoria publicados por la NASA, la fase anular, en la que se aprecia el “anillo de fuego”, será visible únicamente en zonas del continente antártico. En esa región, la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra permitirá observar el disco solar parcialmente cubierto por la Luna, sin que se alcance la oscuridad total.

Fuera de esa franja, el eclipse podrá observarse de forma parcial en áreas limitadas del hemisferio sur:

Regiones del sur de África

Sectores del océano Atlántico

El océano Índico

Partes del océano Pacífico registrarán una ocultación parcial del Sol durante el evento, siempre que las condiciones atmosféricas lo permitan.

Los mapas de visibilidad elaborados por instituciones astronómicas muestran que la trayectoria de la sombra lunar no atraviesa el continente americano de norte a sur ni se extiende hacia latitudes donde se ubica México.

¿Se podrá ver el eclipse desde México?

De acuerdo con la información oficial de observatorios y agencias espaciales, el eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026 no será visible desde México, ni siquiera en su fase parcial. La posición geográfica del país queda fuera del área de cobertura de la sombra lunar durante este evento, por lo que el fenómeno no podrá observarse desde territorio mexicano.

Especialistas en astronomía señalan que, aunque México ha sido escenario de eclipses solares en años recientes, no todos los eventos de este tipo son visibles desde las mismas regiones, ya que cada eclipse tiene una trayectoria específica determinada por la mecánica orbital de la Tierra y la Luna.

El primer eclipse visible en México en 2026

Aunque el eclipse solar de febrero no podrá observarse en México, el primer fenómeno astronómico visible desde el país en 2026 será un eclipse lunar total, programado para el 3 de marzo. En este caso, la Tierra se colocará entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural.

Durante un eclipse lunar total, la Luna puede adquirir tonalidades rojizas debido al paso de la luz solar por la atmósfera terrestre, un efecto ampliamente documentado por la comunidad científica. Este tipo de eclipse puede observarse a simple vista y no requiere protección especial para la vista.

Las proyecciones indican que el eclipse lunar total de marzo será visible desde gran parte del territorio mexicano, siempre que las condiciones del cielo lo permitan durante la madrugada en que ocurra el fenómeno.

Otros eclipses previstos para 2026

Además del eclipse solar anular de febrero y el eclipse lunar total de marzo, el calendario astronómico de 2026 incluye otros eventos relevantes:

Un eclipse solar total el 12 de agosto, cuya trayectoria de totalidad se concentrará en regiones del norte de Europa y zonas cercanas al Ártico. Desde México, este eclipse solo podrá observarse de manera parcial.

Un eclipse lunar parcial el 28 de agosto, visible desde distintas partes del mundo, incluido México, dependiendo de la ubicación y las condiciones meteorológicas.

Estos fenómenos forman parte de la programación astronómica anual y son monitoreados por agencias espaciales y observatorios para su estudio y divulgación científica.

Recomendaciones para la observación

Las agencias espaciales y asociaciones astronómicas recuerdan que los eclipses solares no deben observarse directamente sin protección adecuada, ya que la radiación solar puede causar daños permanentes a la vista. Para estos eventos se recomienda el uso de gafas certificadas con filtros especiales o métodos indirectos de observación.

En contraste, los eclipses lunares pueden observarse sin ningún tipo de equipo especializado, ya que no representan riesgo para la visión humana.