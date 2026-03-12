ALMA revela molÃ©cula orgÃ¡nica en el cometa 3I/ATLAS que proviene de otro sistema estelar

Observaciones con ALMA identificaron metanol y cianuro de hidrÃ³geno en la coma del cometa 3I/ATLAS, uno de los pocos objetos interestelares detectados cruzando el sistema solar.. Foto: NASA, ESA, D. JEWITT (UCLA)J. DEPASQUALE (STSCI)

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” AstrÃ³nomos detectaron metanol en el cometa interestelar 3I/ATLAS mediante observaciones realizadas con el conjunto de radiotelescopios Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), ubicado en el desierto de Atacama en Chile. El hallazgo permite estudiar la composiciÃ³n quÃ­mica de un objeto que se originÃ³ fuera del sistema solar y que actualmente atraviesa la regiÃ³n planetaria antes de regresar al espacio interestelar.

El cometa 3I/ATLAS fue identificado por primera vez el 1 de julio de 2025 por el sistema de telescopios ATLAS financiado por la NASA y operado desde Chile. Los anÃ¡lisis de su trayectoria mostraron que el objeto sigue una Ã³rbita hiperbÃ³lica, lo que indica que no estÃ¡ ligado gravitacionalmente al Sol y que proviene del espacio interestelar.

Los cientÃ­ficos consideran a 3I/ATLAS el tercer objeto interestelar confirmado que cruza el sistema solar, despuÃ©s de â€˜Oumuamua en 2017 y el cometa 2I/Borisov detectado en 2019.

Observaciones con ALMA revelan metanol y cianuro de hidrÃ³geno

Las observaciones con ALMA identificaron emisiones asociadas a metanol (CH3OH) y cianuro de hidrÃ³geno (HCN) en la coma del cometa, la nube de gas y polvo que rodea su nÃºcleo. Los datos se recopilaron entre agosto y octubre de 2025 mientras el cometa se acercaba al Sol.

El anÃ¡lisis mostrÃ³ que el metanol presenta un patrÃ³n de emisiÃ³n distinto al del HCN. Mientras el HCN parece liberarse directamente desde el nÃºcleo del cometa, el metanol tambiÃ©n se genera a partir de granos helados presentes en la coma.

Los investigadores reportaron ademÃ¡s que la proporciÃ³n entre metanol y HCN es una de las mÃ¡s elevadas registradas en un cometa observado con radiotelescopios. Esa relaciÃ³n quÃ­mica permite estudiar los procesos que liberan molÃ©culas desde el nÃºcleo helado y desde partÃ­culas de hielo expulsadas al espacio.

Un visitante de otro sistema estelar

El cometa 3I/ATLAS proviene de fuera del sistema solar y se desplaza a gran velocidad a travÃ©s de la regiÃ³n interior del sistema planetario. Los cÃ¡lculos orbitales muestran que su trayectoria no describe una Ã³rbita cerrada alrededor del Sol, lo que confirma su origen interestelar.

Las observaciones de telescopios espaciales y terrestres muestran que el objeto desarrolla una coma activa al acercarse al Sol, liberando gas y polvo. La NASA informÃ³ que mÃºltiples misiones y observatorios han estudiado el cometa durante su paso por el sistema solar con el objetivo de analizar su estructura y su composiciÃ³n quÃ­mica.

Investigaciones previas tambiÃ©n identificaron vapor de agua y radicales hidroxilo (OH) en el cometa mediante observaciones del observatorio espacial Swift. Esos datos indicaron una producciÃ³n aproximada de 40 kilogramos de agua por segundo cuando el objeto se encontraba a mÃ¡s de 3 unidades astronÃ³micas del Sol.

ComposiciÃ³n quÃ­mica de un objeto formado fuera del sistema solar

Los estudios espectroscÃ³picos realizados por diferentes telescopios muestran que la coma del cometa contiene diversas molÃ©culas, entre ellas diÃ³xido de carbono, monÃ³xido de carbono, agua y compuestos orgÃ¡nicos.

Observaciones con el telescopio espacial James Webb detectaron que el gas de la coma estÃ¡ dominado por diÃ³xido de carbono, ademÃ¡s de agua, monÃ³xido de carbono y partÃ­culas de hielo.

La presencia de metanol en cantidades elevadas en comparaciÃ³n con otros cometas observados dentro del sistema solar sugiere que el objeto pudo haberse formado en un entorno quÃ­mico distinto al de los cometas originados alrededor del Sol.

Los cientÃ­ficos utilizan estas mediciones para comparar la quÃ­mica de los cuerpos menores formados en otros sistemas estelares con la de los cometas del sistema solar.

Un objeto raro que permite estudiar otros sistemas planetarios

Los objetos interestelares son poco frecuentes. Hasta ahora solo tres han sido confirmados cruzando el sistema solar. El cometa 3I/ATLAS ofrece a los investigadores la oportunidad de analizar materiales que se formaron alrededor de otra estrella.

Telescopios espaciales como Hubble y James Webb, asÃ­ como observatorios terrestres, han seguido el movimiento del cometa durante su paso por el sistema solar. La informaciÃ³n recopilada permite estudiar su tamaÃ±o, su actividad y la composiciÃ³n del gas liberado a medida que el nÃºcleo se calienta cerca del Sol.

Los cientÃ­ficos esperan que futuras observaciones con nuevos telescopios amplÃ­en el nÃºmero de objetos interestelares detectados y permitan comparar su composiciÃ³n con la de los cometas que se formaron dentro del sistema solar.