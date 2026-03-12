Fortnite reduce las monedas en MÃ©xico: quÃ© cambiarÃ¡ en los paquetes de V-Bucks y desde cuÃ¡ndo

Fortnite
Fortnite reduce las monedas en MÃ©xico: quÃ© cambiarÃ¡ en los paquetes de V-Bucks y desde cuÃ¡ndoEpic Games modificarÃ¡ los paquetes de V-Bucks de Fortnite en MÃ©xico y reducirÃ¡ la cantidad de monedas que reciben los jugadores por el mismo precio a partir del 19 de marzo de 2026.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Epic Games implementarÃ¡ un cambio en la economÃa interna de Fortnite que modificarÃ¡ la cantidad de monedas virtuales que reciben los jugadores en MÃ©xico al comprar paquetes de V-Bucks. La empresa reducirÃ¡ el nÃºmero de monedas incluidas en varios paquetes disponibles en el paÃs, aunque los precios de venta se mantendrÃ¡n sin cambios.
De acuerdo con informaciÃ³n difundida por Epic Games, el ajuste entrarÃ¡ en vigor el 19 de marzo de 2026, fecha que coincide con el inicio de una nueva temporada del videojuego. Las V-Bucks, conocidas tambiÃ©n como PaVos, funcionan como la moneda digital de Fortnite y permiten adquirir contenido dentro del juego, como skins, gestos, accesorios y pases de batalla.
Los paquetes de monedas cambiarÃ¡n su cantidad
El ajuste afectarÃ¡ a los paquetes principales de V-Bucks disponibles para los jugadores en MÃ©xico.
Con el cambio, las cantidades de monedas incluidas en cada paquete quedarÃ¡n de la siguiente manera:
- 159 pesos: pasarÃ¡ de 1,000 V-Bucks a 800.
- 399 pesos: pasarÃ¡ de 2,800 V-Bucks a 2,400.
- 649 pesos: pasarÃ¡ de 5,000 V-Bucks a 4,500.
- 1,629 pesos: pasarÃ¡ de 13,500 V-Bucks a 12,500.
Los precios permanecerÃ¡n iguales, por lo que el cambio se reflejarÃ¡ Ãºnicamente en la cantidad de moneda virtual que reciben los jugadores al realizar la compra.
Actualmente, los paquetes de V-Bucks constituyen el principal sistema de transacciones dentro del videojuego.
Epic Games atribuye el cambio a costos de operaciÃ³n
Epic Games informÃ³ que el ajuste responde a un incremento en los costos relacionados con la operaciÃ³n del juego y el mantenimiento del servicio. SegÃºn la compaÃ±Ãa, los cambios buscan mantener el funcionamiento del ecosistema del videojuego y su sistema de contenido digital.
Fortnite opera bajo un modelo free-to-play, lo que significa que el acceso al juego es gratuito y los ingresos provienen de compras dentro del tÃtulo. Las monedas virtuales permiten adquirir elementos cosmÃ©ticos y contenido en distintos modos del juego, como Battle Royale, LEGO Fortnite, Fortnite Festival y Rocket Racing.
El cambio llegarÃ¡ con el inicio de una nueva temporada
El ajuste en los paquetes de monedas se implementarÃ¡ el mismo dÃa que Fortnite lanzarÃ¡ una nueva etapa de contenido. Epic Games indicÃ³ que el 19 de marzo de 2026 comenzarÃ¡ la temporada 2 del capÃtulo 7, que incluirÃ¡ nuevas misiones, recompensas y contenido dentro del juego.
Durante el inicio de nuevas temporadas, el videojuego suele registrar incrementos en la actividad de jugadores y en la compra de contenido digital. AdemÃ¡s de las modificaciones en las monedas virtuales, Epic Games tambiÃ©n anunciÃ³ ajustes en algunos sistemas de progresiÃ³n del juego, incluidos los pases de temporada.
Las V-Bucks siguen siendo el sistema de compra dentro del juego
Las V-Bucks continÃºan siendo la principal moneda utilizada en Fortnite para adquirir contenido en la tienda del juego. Los jugadores pueden utilizar estas monedas para desbloquear elementos cosmÃ©ticos, personalizar personajes y acceder a recompensas dentro de los pases de batalla.
Epic Games ha realizado ajustes similares en distintos mercados en aÃ±os anteriores, con cambios en precios o en la relaciÃ³n entre moneda real y moneda virtual. Con la modificaciÃ³n anunciada para marzo de 2026, los jugadores de Fortnite en MÃ©xico recibirÃ¡n menos V-Bucks por cada paquete adquirido, aunque los precios de compra permanecerÃ¡n sin cambios.