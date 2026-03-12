Fortnite reduce las monedas en MÃ©xico: quÃ© cambiarÃ¡ en los paquetes de V-Bucks y desde cuÃ¡ndo

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Epic Games implementarÃ¡ un cambio en la economÃ­a interna de Fortnite que modificarÃ¡ la cantidad de monedas virtuales que reciben los jugadores en MÃ©xico al comprar paquetes de V-Bucks. La empresa reducirÃ¡ el nÃºmero de monedas incluidas en varios paquetes disponibles en el paÃ­s, aunque los precios de venta se mantendrÃ¡n sin cambios.

De acuerdo con informaciÃ³n difundida por Epic Games, el ajuste entrarÃ¡ en vigor el 19 de marzo de 2026, fecha que coincide con el inicio de una nueva temporada del videojuego. Las V-Bucks, conocidas tambiÃ©n como PaVos, funcionan como la moneda digital de Fortnite y permiten adquirir contenido dentro del juego, como skins, gestos, accesorios y pases de batalla.

Los paquetes de monedas cambiarÃ¡n su cantidad

El ajuste afectarÃ¡ a los paquetes principales de V-Bucks disponibles para los jugadores en MÃ©xico.

Con el cambio, las cantidades de monedas incluidas en cada paquete quedarÃ¡n de la siguiente manera:

159 pesos: pasarÃ¡ de 1,000 V-Bucks a 800.

399 pesos: pasarÃ¡ de 2,800 V-Bucks a 2,400.

649 pesos: pasarÃ¡ de 5,000 V-Bucks a 4,500.

1,629 pesos: pasarÃ¡ de 13,500 V-Bucks a 12,500.

Los precios permanecerÃ¡n iguales, por lo que el cambio se reflejarÃ¡ Ãºnicamente en la cantidad de moneda virtual que reciben los jugadores al realizar la compra.

Actualmente, los paquetes de V-Bucks constituyen el principal sistema de transacciones dentro del videojuego.

Epic Games atribuye el cambio a costos de operaciÃ³n

Epic Games informÃ³ que el ajuste responde a un incremento en los costos relacionados con la operaciÃ³n del juego y el mantenimiento del servicio. SegÃºn la compaÃ±Ã­a, los cambios buscan mantener el funcionamiento del ecosistema del videojuego y su sistema de contenido digital.

Fortnite opera bajo un modelo free-to-play, lo que significa que el acceso al juego es gratuito y los ingresos provienen de compras dentro del tÃ­tulo. Las monedas virtuales permiten adquirir elementos cosmÃ©ticos y contenido en distintos modos del juego, como Battle Royale, LEGO Fortnite, Fortnite Festival y Rocket Racing.

El cambio llegarÃ¡ con el inicio de una nueva temporada

El ajuste en los paquetes de monedas se implementarÃ¡ el mismo dÃ­a que Fortnite lanzarÃ¡ una nueva etapa de contenido. Epic Games indicÃ³ que el 19 de marzo de 2026 comenzarÃ¡ la temporada 2 del capÃ­tulo 7, que incluirÃ¡ nuevas misiones, recompensas y contenido dentro del juego.

Durante el inicio de nuevas temporadas, el videojuego suele registrar incrementos en la actividad de jugadores y en la compra de contenido digital. AdemÃ¡s de las modificaciones en las monedas virtuales, Epic Games tambiÃ©n anunciÃ³ ajustes en algunos sistemas de progresiÃ³n del juego, incluidos los pases de temporada.

Las V-Bucks siguen siendo el sistema de compra dentro del juego

Las V-Bucks continÃºan siendo la principal moneda utilizada en Fortnite para adquirir contenido en la tienda del juego. Los jugadores pueden utilizar estas monedas para desbloquear elementos cosmÃ©ticos, personalizar personajes y acceder a recompensas dentro de los pases de batalla.

Epic Games ha realizado ajustes similares en distintos mercados en aÃ±os anteriores, con cambios en precios o en la relaciÃ³n entre moneda real y moneda virtual. Con la modificaciÃ³n anunciada para marzo de 2026, los jugadores de Fortnite en MÃ©xico recibirÃ¡n menos V-Bucks por cada paquete adquirido, aunque los precios de compra permanecerÃ¡n sin cambios.