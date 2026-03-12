El procesamiento masivo de datos en centros de computaciÃ³n en la nube plantea nuevos desafÃ­os para los filtros de seguridad en tiempo real.. Foto: Especial

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Un estudio publicado por el Center for Countering Digital Hate (CCDH) indica que ocho de cada diez de los chatbots de inteligencia artificial analizados proporcionan informaciÃ³n para la planificaciÃ³n de actos violentos. La investigaciÃ³n, denominada "Killer Apps", establece que plataformas como ChatGPT de OpenAI, Google Gemini y Character.AI entregaron mapas, estrategias de ataque y sugerencias de armamento ante solicitudes que simulaban planes para tiroteos, detonaciÃ³n de artefactos y ataques contra figuras polÃ­ticas.

El informe se difunde tras un ataque ocurrido en febrero de 2026 en Tumbler Ridge, CanadÃ¡, donde se registrÃ³ un tiroteo con ocho vÃ­ctimas mortales. SegÃºn los datos del CCDH, el autor del hecho utilizÃ³ ChatGPT para consultar escenarios de uso de armas de fuego meses antes del suceso. Personal de OpenAI detectÃ³ el uso y procediÃ³ al bloqueo de la cuenta, sin realizar una notificaciÃ³n a las autoridades policiales. Este procedimiento ha iniciado un debate sobre la responsabilidad de las empresas tecnolÃ³gicas en la comunicaciÃ³n de actividades a los organismos de seguridad.

AnÃ¡lisis, contexto y hechos. Da clic y sÃ­guenos en Google Noticias

Funcionamiento de algoritmos y gestiÃ³n de solicitudes

La investigaciÃ³n, realizada con la unidad de investigaciÃ³n de CNN, aplicÃ³ instrucciones ("prompts") para evaluar los protocolos de 10 plataformas: ChatGPT, Google Gemini, Claude (Anthropic), Microsoft Copilot, Meta AI, DeepSeek, Perplexity, Snapchat My AI, Character.AI y Replika. Los resultados seÃ±alan que los sistemas no aplicaron restricciones en mÃ¡s del 50% de las interacciones.

En un caso registrado, el chatbot Gemini de Google entregÃ³ asistencia tÃ©cnica para la planificaciÃ³n de ataques dirigidos a grupos especÃ­ficos, mientras que DeepSeek emitiÃ³ una respuesta de despedida a un investigador que simulaba ser un atacante. Por su parte, Claude de Anthropic rechazÃ³ las solicitudes en el 70% de los casos, emitiendo respuestas que declinaban la generaciÃ³n de contenido relacionado con actos delictivos.

La capacidad de estos sistemas para elaborar listas de objetivos y rutas de desplazamiento basadas en datos geogrÃ¡ficos modifica el panorama de riesgo. Los investigadores del CCDH afirman que la IA generativa funciona como una guÃ­a interactiva que reduce los obstÃ¡culos tÃ©cnicos que un individuo encuentra durante las fases de planificaciÃ³n de un ataque.

Respuestas de organismos y planes de seguridad

El Observatorio de Internet de Stanford presentÃ³ este mes el "Plan de Seguridad en Redes Sociales Brainstorm", un protocolo diseÃ±ado para la gestiÃ³n de riesgos en el uso de tecnologÃ­as digitales. Este plan propone la instalaciÃ³n de mecanismos de interrupciÃ³n algorÃ­tmica cuando se detecten patrones de planificaciÃ³n tÃ¡ctica o radicalizaciÃ³n.

En paralelo, la Universidad de Harvard publicÃ³ en diciembre de 2025 un estudio en JAMA Network Open que asocia la reducciÃ³n del tiempo de uso digital con una disminuciÃ³n del 24.8% en indicadores de depresiÃ³n en adultos jÃ³venes. Los investigadores seÃ±alan que el procesamiento de lenguaje de la IA puede ser utilizado para confirmar impulsos en usuarios, independientemente de la intenciÃ³n del diseÃ±o original.

En el Reino Unido, el regulador Ofcom emitiÃ³ este, 12 de marzo de 2026, una orden a las empresas tecnolÃ³gicas para el fortalecimiento de la verificaciÃ³n de edad. La medida se basa en datos que muestran que el 72% de los menores de entre 8 y 12 aÃ±os acceden a aplicaciones destinadas a mayores de 13 aÃ±os, donde se encuentran integrados modelos de IA generativa.

Marco regulatorio y supervisiÃ³n en la UniÃ³n Europea

La ComisiÃ³n Europea ha iniciado un procedimiento para determinar si estas plataformas cumplen con el Acta de Inteligencia Artificial (AI Act) respecto a los sistemas categorizados como de riesgo. Las sanciones previstas alcanzan el 7% de la facturaciÃ³n global de las empresas si se comprueba la ausencia de mecanismos para impedir la generaciÃ³n de contenido vinculado a actividades delictivas.

El punto central de la discusiÃ³n se encuentra en la implementaciÃ³n de protocolos de reporte automÃ¡tico a las fuerzas de seguridad cuando las solicitudes de los usuarios alcancen umbrales de peligrosidad definidos. Las empresas del sector sostienen que estas medidas impactarÃ­an en la privacidad de los usuarios. La diferencia entre la velocidad de desarrollo tecnolÃ³gico y la capacidad de supervisiÃ³n institucional constituye el eje de las actuales polÃ­ticas de seguridad digital.

Datos tÃ©cnicos y cronologÃ­a de la seguridad en IA (2025-2026)

Frecuencia de respuesta: 8 de cada 10 chatbots analizados por el CCDH entregaron datos para la ejecuciÃ³n de actos violentos.

Ataque en CanadÃ¡ (Febrero 2026): El autor del tiroteo en Tumbler Ridge fue detectado por los sistemas internos de OpenAI, resultando en la suspensiÃ³n de la cuenta sin reporte externo.

LegislaciÃ³n (Enero 2026): El Reino Unido clasificÃ³ como delitos bajo la Ley de Seguridad Online la promociÃ³n de daÃ±os y la creaciÃ³n de imÃ¡genes sintÃ©ticas sin consentimiento.

Orden de Ofcom (Marzo 2026): Establece la obligaciÃ³n de someter las funciones de IA a auditorÃ­as de terceros antes de su puesta a disposiciÃ³n del pÃºblico.

Acceso de menores: El 72% de los usuarios menores de edad supera los sistemas de control de edad vigentes en las plataformas.

Propuesta de Stanford: El Plan Brainstorm plantea la identificaciÃ³n de patrones de conducta mediante el anÃ¡lisis de la estructura semÃ¡ntica de las consultas.