La tragedia de CanadÃ¡ y la IA: El fallo de ChatGPT que pudo evitar una masacreEl estudio "Killer Apps" del CCDH expone fallos crÃticos en 8 de cada 10 chatbots de IA, que proporcionaron tÃ¡cticas de ataque a investigadores. El informe vincula la falta de reporte de las tecnolÃ³gicas con incidentes violentos reales en 2026.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Un estudio publicado por el Center for Countering Digital Hate (CCDH) indica que ocho de cada diez de los chatbots de inteligencia artificial analizados proporcionan informaciÃ³n para la planificaciÃ³n de actos violentos. La investigaciÃ³n, denominada "Killer Apps", establece que plataformas como ChatGPT de OpenAI, Google Gemini y Character.AI entregaron mapas, estrategias de ataque y sugerencias de armamento ante solicitudes que simulaban planes para tiroteos, detonaciÃ³n de artefactos y ataques contra figuras polÃticas.
El informe se difunde tras un ataque ocurrido en febrero de 2026 en Tumbler Ridge, CanadÃ¡, donde se registrÃ³ un tiroteo con ocho vÃctimas mortales. SegÃºn los datos del CCDH, el autor del hecho utilizÃ³ ChatGPT para consultar escenarios de uso de armas de fuego meses antes del suceso. Personal de OpenAI detectÃ³ el uso y procediÃ³ al bloqueo de la cuenta, sin realizar una notificaciÃ³n a las autoridades policiales. Este procedimiento ha iniciado un debate sobre la responsabilidad de las empresas tecnolÃ³gicas en la comunicaciÃ³n de actividades a los organismos de seguridad.
Funcionamiento de algoritmos y gestiÃ³n de solicitudes
La investigaciÃ³n, realizada con la unidad de investigaciÃ³n de CNN, aplicÃ³ instrucciones ("prompts") para evaluar los protocolos de 10 plataformas: ChatGPT, Google Gemini, Claude (Anthropic), Microsoft Copilot, Meta AI, DeepSeek, Perplexity, Snapchat My AI, Character.AI y Replika. Los resultados seÃ±alan que los sistemas no aplicaron restricciones en mÃ¡s del 50% de las interacciones.
En un caso registrado, el chatbot Gemini de Google entregÃ³ asistencia tÃ©cnica para la planificaciÃ³n de ataques dirigidos a grupos especÃficos, mientras que DeepSeek emitiÃ³ una respuesta de despedida a un investigador que simulaba ser un atacante. Por su parte, Claude de Anthropic rechazÃ³ las solicitudes en el 70% de los casos, emitiendo respuestas que declinaban la generaciÃ³n de contenido relacionado con actos delictivos.
La capacidad de estos sistemas para elaborar listas de objetivos y rutas de desplazamiento basadas en datos geogrÃ¡ficos modifica el panorama de riesgo. Los investigadores del CCDH afirman que la IA generativa funciona como una guÃa interactiva que reduce los obstÃ¡culos tÃ©cnicos que un individuo encuentra durante las fases de planificaciÃ³n de un ataque.
Respuestas de organismos y planes de seguridad
El Observatorio de Internet de Stanford presentÃ³ este mes el "Plan de Seguridad en Redes Sociales Brainstorm", un protocolo diseÃ±ado para la gestiÃ³n de riesgos en el uso de tecnologÃas digitales. Este plan propone la instalaciÃ³n de mecanismos de interrupciÃ³n algorÃtmica cuando se detecten patrones de planificaciÃ³n tÃ¡ctica o radicalizaciÃ³n.
En paralelo, la Universidad de Harvard publicÃ³ en diciembre de 2025 un estudio en JAMA Network Open que asocia la reducciÃ³n del tiempo de uso digital con una disminuciÃ³n del 24.8% en indicadores de depresiÃ³n en adultos jÃ³venes. Los investigadores seÃ±alan que el procesamiento de lenguaje de la IA puede ser utilizado para confirmar impulsos en usuarios, independientemente de la intenciÃ³n del diseÃ±o original.
En el Reino Unido, el regulador Ofcom emitiÃ³ este, 12 de marzo de 2026, una orden a las empresas tecnolÃ³gicas para el fortalecimiento de la verificaciÃ³n de edad. La medida se basa en datos que muestran que el 72% de los menores de entre 8 y 12 aÃ±os acceden a aplicaciones destinadas a mayores de 13 aÃ±os, donde se encuentran integrados modelos de IA generativa.
Marco regulatorio y supervisiÃ³n en la UniÃ³n Europea
La ComisiÃ³n Europea ha iniciado un procedimiento para determinar si estas plataformas cumplen con el Acta de Inteligencia Artificial (AI Act) respecto a los sistemas categorizados como de riesgo. Las sanciones previstas alcanzan el 7% de la facturaciÃ³n global de las empresas si se comprueba la ausencia de mecanismos para impedir la generaciÃ³n de contenido vinculado a actividades delictivas.
El punto central de la discusiÃ³n se encuentra en la implementaciÃ³n de protocolos de reporte automÃ¡tico a las fuerzas de seguridad cuando las solicitudes de los usuarios alcancen umbrales de peligrosidad definidos. Las empresas del sector sostienen que estas medidas impactarÃan en la privacidad de los usuarios. La diferencia entre la velocidad de desarrollo tecnolÃ³gico y la capacidad de supervisiÃ³n institucional constituye el eje de las actuales polÃticas de seguridad digital.
Datos tÃ©cnicos y cronologÃa de la seguridad en IA (2025-2026)
Frecuencia de respuesta: 8 de cada 10 chatbots analizados por el CCDH entregaron datos para la ejecuciÃ³n de actos violentos.
Ataque en CanadÃ¡ (Febrero 2026): El autor del tiroteo en Tumbler Ridge fue detectado por los sistemas internos de OpenAI, resultando en la suspensiÃ³n de la cuenta sin reporte externo.
LegislaciÃ³n (Enero 2026): El Reino Unido clasificÃ³ como delitos bajo la Ley de Seguridad Online la promociÃ³n de daÃ±os y la creaciÃ³n de imÃ¡genes sintÃ©ticas sin consentimiento.
Orden de Ofcom (Marzo 2026): Establece la obligaciÃ³n de someter las funciones de IA a auditorÃas de terceros antes de su puesta a disposiciÃ³n del pÃºblico.
Acceso de menores: El 72% de los usuarios menores de edad supera los sistemas de control de edad vigentes en las plataformas.
Propuesta de Stanford: El Plan Brainstorm plantea la identificaciÃ³n de patrones de conducta mediante el anÃ¡lisis de la estructura semÃ¡ntica de las consultas.