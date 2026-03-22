Odontólogos alertan que problemas bucodentales pueden generar dolores faciales, mandíbula y cabeza

MADRID (EUROPA PRESS) - Las alteraciones bucodentales, así como la forma de morder y la oclusión, pueden producir dolores faciales, mandibulares o de cabeza, según los responsables del Servicio de Maxilofacial y Odontología del Hospital Universitario La Luz, Pedro Losa y Jorge Guiñales.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental, que se conmemora el 20 de marzo, los especialistas explicaron que muchas personas conviven con estos dolores "sin saber que su origen está en la boca", y pueden condicionar de forma "importante" su día a día. Este tipo de dolor suele pasar desapercibido o se confunde con otros problemas, lo que hace que el diagnóstico se retrase.

"Son cuadros que requieren una valoración especializada, porque detrás puede haber un problema funcional que, si se trata correctamente, mejora de forma notable la calidad de vida", ha detallado Guiñales.

ANESTESIA LOCAL Y SEDACIÓN

Además, Guiñales ha asegurado que en España existe "una cultura muy extendida" de someterse a procedimientos implantológicos en clínicas dentales convencionales, en muchos casos "con anestesia local o con sedación". Según el especialista, este tipo de intervenciones suponen un estrés físico y emocional "muy elevado" para el paciente y, además, "limitan el control clínico del profesional ante cualquier eventualidad". La anestesia general realizada en un entorno hospitalario, por el contrario, ofrece "ventajas claras" tanto para el paciente como para el equipo médico.

"Trabajar en el quirófano bajo anestesia general nos permite contar con monitorización continua, anestesistas especializados y todos los medios necesarios para garantizar la máxima seguridad". Para el paciente, supone una experiencia mucho más controlada, segura y predecible; y para el profesional, la posibilidad de centrarse plenamente en la cirugía, con mayor precisión y sin interferencias", ha sostenido.

De hecho, realizar una reconstrucción ósea o un implante directamente en el quirófano permite resolver casos complejos en un solo acto quirúrgico, ya que reduce la ansiedad y el estrés del paciente, según Jorge Guiñales.

Este abordaje integral resulta "especialmente relevante" en pacientes con patologías complejas o con necesidades quirúrgicas avanzadas, donde la coordinación multidisciplinar y los medios hospitalarios marcan la diferencia.

AFECCIÓN A LA SALUD GENERAL

Por su lado, Pedro Losa ha advertido de la estrecha relación entre la salud bucodental y las enfermedades sistémicas. "Una mala salud de las encías facilita el paso de bacterias al torrente sanguíneo, lo que incrementa la inflamación general y puede aumentar el riesgo cardiovascular o descompensar enfermedades como la diabetes", ha declarado.

Para prevenir todas las enfermedades o dolores asociados, los especialistas han coincidido en la importancia de cambiar el cepillo dental cada tres meses, utilizar hilo dental a diario y cuidar la alimentación, ya que los azúcares y ultraprocesados "alimentan a las bacterias que producen ácidos, mientras que las bebidas ácidas erosionan directamente el esmalte".

Por último, han recordado que muchas patologías no duelen en las fases iniciales, ya que el esmalte no tiene terminaciones nerviosas. Cuando aparece el dolor el problema suele estar ya avanzado, por lo que las revisiones periódicos son la "única forma" de detectar a tiempo patologías cuando la solución "es sencilla y poco invasiva".