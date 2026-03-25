Melania Trump aparece con un robot humanoide en cumbre sobre IA y tecnología (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La primera dama Melania Trump salió acompañada de un robot humanoide de fabricación estadunidense, mientras se preparaba para dirigirse a líderes de 45 naciones y 28 organizaciones tecnológicas en una cumbre que abordó temas de Inteligencia Artificial.

“Puedo afirmar que eres mi primer invitado humanoide de fabricación estadunidense en la Casa Blanca”, bromeó Melania antes de reunirse con los líderes.

Como en una escena de una película de ciencia ficción, el robot, llamado Figure 03, pronunció unas breves palabras y dio la bienvenida a los invitados.

Figure 03 ofreció saludos inaugurales y se dirigió a los asistentes en sus lenguas nativas

La esposa de Donald Trump encabezó la apertura del Fostering the Future Together Global Coalition Summit, un evento que busca expandir el acceso de los niños a la educación y la tecnología.

Esta cumbre marca la primera vez que una primera dama estadunidense recibe en la Casa Blanca a representantes de 45 naciones en un solo día.

En el encuentro estuvieron ejecutivos de empresas como OpenAI, Palantir, xAI, Google, Meta, Adobe, Microsoft y Zoom.

El Fostering the Future Together Global Coalition Summit se deriva de la iniciativa Fostering the Future, promovida por Melania Trump desde 2021.