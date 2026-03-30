Seguridad alimentaria y nutrición: Destinarán 150 mil dólares al mejor proyecto de investigación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Fundación Alsea, A.C., con el apoyo de World Vision México, lanzó este lunes la quinta edición consecutiva del Premio Alsea, una iniciativa que busca impulsar la investigación académica en temas de seguridad alimentaria y nutrición en América Latina y España.

La convocatoria, que celebra cinco años de existencia, otorgará al proyecto ganador un apoyo económico de 150 mil dólares para cubrir los costos de investigación y ejecución.

Del monto total, el 50% se destinará a costos de personal y difusión de resultados, y el otro 50% a la implementación del proyecto.El Premio Alsea está dirigido a académicos, investigadores y equipos de investigación de siete países: Argentina, Colombia, Chile, España, México, Uruguay y Paraguay.

La convocatoria permanecerá abierta del 16 de marzo al 24 de junio de 2026.Según los organizadores, se buscan proyectos innovadores, originales o en desarrollo que aborden temas de nutrición y/o alimentación, estén alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y tengan potencial para traducirse en políticas públicas viables y sostenibles a largo plazo

.En la edición anterior (2025), la convocatoria recibió 110 postulaciones procedentes de los mismos países participantes, lo que refleja el creciente interés de la comunidad científica regional por estos temas.

“El Premio Alsea se ha consolidado como un espacio clave para fomentar la colaboración entre el sector académico y la sociedad civil en la búsqueda de soluciones integrales y sostenibles frente a los desafíos de la seguridad alimentaria”, señalaron los organizadores en el anuncio oficial.

Los interesados pueden consultar las bases completas y postular sus proyectos a través del sitio oficial de Fundación Alsea.