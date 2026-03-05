Meta prepara WhatsApp Plus, una versión de suscripción que incluirá las siguientes funciones

Ilustración de algunas de las nuevas funciones que incluiría la versión de pago. Foto: @WABetaInfo

MADRID (Portaltic/EP).- WhatsApp está trabajando en un nuevo plan de suscripción llamado WhatsApp Plus, que ofrecerá funciones adicionales como opciones de personalización para cambiar el tema y los iconos, así como la posibilidad de fijar hasta 20 chats y configurar tonos de llamada exclusivos, a cambio de una cuota mensual.

La plataforma de mensajería instantánea pretende sumarse a los servicios que disponen de opciones de suscripción tanto en su versión de iOS como para Android, de cara a ofrecer una experiencia de comunicación más premium con opciones avanzadas.

En este sentido, la red social propiedad de Meta está trabajando en WhatsApp Plus, que se basa en un plan de suscripción para WhatsApp que incorporará opciones de personalización avanzadas, como ha podido conocer el portal especializado WaBetaInfo, que ha encontrado evidencias de esta nueva versión.

Según lo ha compartido en una publicación en X, WhatsApp Plus incorporará opciones para cambiar el tema, icono y los colores de la aplicación según los gustos de cada persona. Para ello, incluye 14 iconos nuevos de la 'app', con múltiples opciones de color y formato para el logo. También incluye múltiples opciones del color para la interfaz, de cara a ofrecer un mayor control sobre la apariencia.

Siguiendo con las funciones avanzadas de esta versión de pago, WhatsApp Plus también incluirá una función premium para fijar hasta 20 chats, superando de largo el límite actual de 3 chats. De esta forma, permite mantener en primer lugar en la 'app' las conversaciones más relevantes.

La personalización también se extiende a las llamadas dentro de la 'app', ya que los usuarios suscritos a WhatsApp Plus podrán escoger entre tonos distintos y exclusivos de la red social, de cara a adaptar estas notificaciones a su gusto y distinguirlas de las llamadas de otras aplicaciones o del propio teléfono.

Con todo ello, esta nueva versión de suscripción de WhatsApp Plus aún no está disponible, sino que se trata de una iniciativa en la que la compañía aún está trabajando. De hecho, no se ha podido conocer el precio de la suscripción y, desde el medio citado, han señalado que se espera que se incluyan más funciones exclusivas con el tiempo, por ejemplo, con acceso a 'stickers' exclusivos o a reacciones a los mensajes más interactivos.

No obstante, se ha de tener en cuenta que se trata de una versión opcional de la red social de mensajería, por lo que los usuarios podrán utilizando sus servicios como habitualmente, en caso de que no quieran disponer de esta suscripción. Es decir, podrán seguir accediendo a las herramientas que fundamentan la 'app' como enviar y recibir mensajes, llamar, mandar audios de voz y videos, compartir contenido multimedia y participar en chats grupales.