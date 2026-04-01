Artemis 2: por qué esta misión no aterrizará en la Luna cuando otras sí lo hicieron

La misión Artemis 2 permitirá evaluar sistemas del programa espacial antes de futuros descensos en la superficie lunar.. Foto: NASA/Bill Ingalls

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La misión Artemis 2 de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) no realizará un aterrizaje en la Luna debido a que fue diseñada como un vuelo de prueba para validar sistemas de navegación, soporte vital y operación de la nave antes de ejecutar misiones con descenso en la superficie lunar. La agencia estableció este perfil de vuelo como parte de una estrategia progresiva para el desarrollo de capacidades de exploración.

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La NASA explicó en el documento técnico Artemis II Mission Overview que el objetivo principal de la misión consiste en demostrar el funcionamiento del cohete Space Launch System y de la nave Orión en un vuelo tripulado en el espacio profundo. La agencia señaló que estos ensayos son necesarios para certificar el sistema antes de autorizar operaciones de alunizaje.

De acuerdo con la NASA, Artemis 2 representa el primer vuelo tripulado del programa Artemis y forma parte de una secuencia de misiones planificada para reducir riesgos operativos. La agencia indicó que el programa contempla pruebas escalonadas antes de ejecutar misiones con mayor complejidad técnica.

La NASA planificó Artemis 2 como un paso previo al regreso de astronautas a la superficie lunar

La NASA estableció desde la fase de diseño que Artemis 2 sería una misión de sobrevuelo lunar. En el Press Kit de Artemis II, la agencia indicó que el vuelo permitirá evaluar el desempeño de:

Los sistemas de soporte vital

Comunicaciones

Navegación

Control en condiciones reales con astronautas a bordo

La agencia explicó que estos sistemas deben ser verificados antes de realizar maniobras de descenso y permanencia en la superficie lunar. Según la planificación técnica del programa, el vuelo alrededor de la Luna permitirá comprobar la capacidad de la nave para operar en el espacio profundo y regresar a la Tierra.

La NASA también informó que la misión tendrá una duración aproximada de diez días. Durante ese periodo, la tripulación realizará operaciones de monitoreo de sistemas y validación de procedimientos mientras la nave sigue una trayectoria alrededor de la Luna antes de iniciar el regreso.

La agencia indicó que los datos obtenidos durante Artemis 2 serán utilizados para preparar misiones posteriores que contemplan aterrizajes en la superficie lunar.

Otras misiones sí aterrizaron en la Luna

Entre 1969 y 1972, la NASA realizó seis misiones del programa Apolo que lograron descender en la superficie lunar. Estas misiones se llevaron a cabo después de una serie de vuelos de prueba que permitieron validar sistemas y procedimientos antes de ejecutar aterrizajes.

La agencia documentó en su Apollo Program Summary Report que los alunizajes ocurrieron en las siguientes misiones:

Apolo 11 — julio de 1969

Apolo 12 — noviembre de 1969

Apolo 14 — febrero de 1971

Apolo 15 — julio de 1971

Apolo 16 — abril de 1972

Apolo 17 — diciembre de 1972

La NASA explicó que estas misiones se realizaron después de completar pruebas previas sin aterrizaje, incluyendo vuelos tripulados alrededor de la Luna como Apolo 8 y Apolo 10. Estos vuelos permitieron evaluar sistemas antes de ejecutar operaciones de descenso.

Artemis sigue una estrategia similar a la de los alunizajes del Apolo

La NASA indicó en su Artemis Program Overview que el programa actual retoma un modelo de desarrollo gradual similar al utilizado durante la era Apolo. Este modelo consiste en realizar misiones de prueba antes de ejecutar operaciones de aterrizaje.

La secuencia del programa Artemis incluye:

Artemis 1 — vuelo sin tripulación para probar sistemas

Artemis 2 — vuelo tripulado de validación sin alunizaje

Artemis 3 — misión diseñada para aterrizar en la superficie lunar

La agencia señaló que este enfoque permite reducir riesgos técnicos y garantizar la seguridad de la tripulación antes de realizar operaciones de descenso.

La NASA también informó que el objetivo del programa Artemis consiste en establecer misiones sostenidas en la Luna y desarrollar tecnología para futuras operaciones en el espacio profundo.