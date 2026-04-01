Artemis 2: a qué hora y dónde ver en vivo el lanzamiento de la NASA rumbo a la Luna

La NASA transmitirá el lanzamiento de Artemis 2 en directo. Revisa la hora y las plataformas disponibles.. Foto: NASA/Bill Ingalls

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) programó el lanzamiento de la misión Artemis 2 para este miércoles 1 de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, como parte de su programa de exploración lunar. La agencia confirmó que el evento será transmitido en vivo a través de sus plataformas digitales y canales oficiales.

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De acuerdo con la NASA, esta misión representa el primer vuelo tripulado del programa Artemis y tiene como objetivo validar los sistemas de la nave Orion y del cohete Space Launch System antes de futuras misiones que contemplan el descenso de astronautas en la superficie lunar. La agencia detalló esta información en el documento técnico Artemis II Mission Overview, difundido previo al lanzamiento.

La NASA explicó en su Press Kit de Artemis II, publicado antes del despegue, que la misión llevará a cuatro astronautas en un viaje de aproximadamente diez días alrededor de la Luna sin realizar alunizaje. El objetivo consiste en evaluar sistemas de soporte vital, navegación y operaciones en el espacio profundo antes de futuras misiones tripuladas.

La agencia también informó que la cobertura del lanzamiento incluirá imágenes desde la plataforma, la cuenta regresiva y el seguimiento de la misión durante su desarrollo.

Horario del lanzamiento de Artemis 2 y cuándo inicia la transmisión en vivo

La NASA estableció una ventana de lanzamiento para el 1 de abril de 2026 con un horario programado para las 16:24 horas, tiempo del centro de México. La agencia explicó que este margen permite realizar ajustes técnicos o climáticos antes del despegue.

La transmisión oficial comenzará horas antes del lanzamiento. La NASA indicó en su Broadcast Schedule de Artemis II que la cobertura iniciará durante la mañana del mismo miércoles 1 de abril con actividades previas, preparación de la tripulación y operaciones técnicas en la plataforma.

De acuerdo con la programación oficial difundida por la agencia espacial, la cobertura completa se mantendrá activa durante todas las etapas del vuelo, desde el despegue hasta el regreso de la nave a la Tierra.

La NASA también informó que existen fechas alternativas entre el 2 y el 6 de abril en caso de que las condiciones meteorológicas o técnicas obliguen a posponer el despegue.

Dónde ver la transmisión en vivo de Artemis 2 desde México y otros países

La NASA confirmó que el público podrá seguir el lanzamiento en tiempo real a través de sus plataformas digitales oficiales. La agencia señaló que estas opciones permitirán acceder a la cobertura sin costo desde cualquier país.

Entre los canales habilitados para la transmisión se encuentran:

Plataforma digital NASA+

Canal oficial NASA TV

Canal oficial de la NASA en YouTube

Redes sociales institucionales de la agencia

La NASA indicó en su programación oficial que estas plataformas ofrecerán cobertura continua del lanzamiento y de las fases posteriores de la misión.

La agencia también informó que la transmisión incluirá comunicaciones entre la tripulación y el centro de control, así como imágenes en directo del vehículo espacial durante las primeras etapas del vuelo.

Datos publicados en el calendario operativo de la misión señalan que el objetivo de esta estrategia consiste en permitir que el público observe en tiempo real el desarrollo del lanzamiento y el funcionamiento de los sistemas que serán utilizados en futuras misiones del programa Artemis.

Quiénes integran la tripulación de la misión Artemis 2

La NASA confirmó que cuatro astronautas participarán en la misión Artemis 2. La tripulación está integrada por:

Reid Wiseman, comandante

Victor Glover, piloto

Christina Koch, especialista de misión

Jeremy Hansen, especialista de misión

La agencia informó en el comunicado oficial de asignación de tripulación que los astronautas realizarán un sobrevuelo alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra, como parte de la fase de pruebas del programa Artemis.

De acuerdo con información técnica difundida por la NASA, la misión evaluará el desempeño de los sistemas de navegación, propulsión y soporte vital durante un vuelo tripulado en el espacio profundo.

La agencia también señaló que los resultados de esta misión serán utilizados para planificar futuras operaciones del programa Artemis, que incluyen misiones destinadas a transportar astronautas a la superficie lunar.