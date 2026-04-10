Las fotografías de la travesía lunar de Artemis II

La tripulación. Los astronautas, (de izquierda a derecha) el piloto Victor Glover y el comandante Reid Wiseman, en la segunda fila desde la izquierda, el especialista de misión Jeremy Hansen, de Canadá, y la especialista de misión Christina Koch salen del Edificio de Operaciones y Verificación para dirigirse a la plataforma de lanzamiento 39-B en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida. Foto: AP/Chris O´Meara

EUROPA PRESS.-La misión Artemis II de la NASA terminó con éxito este viernes tras el regreso a la Tierra de su tripulación, que ha amerizado en el océano Pacífico frente a la costa de California, Estados Unidos después de completar un histórico viaje alrededor de la Luna.

La nave Orion, en la que viajaban los cuatro astronautas de la misión, descendió a través de la atmósfera terrestre, logrando un amerizaje asistido por paracaídas a las 17:07 horas (hora local), frente a San Diego, poniendo fin a una misión de diez días.

La astronauta Christina Koch, especialista de la misión Artemis II, observa la Tierra

desde una de las ventanas de la cabina principal de la nave espacial Orion, mientras la

tripulación viaja hacia la Luna. (NASA vía AP)

Durante la reentrada en nuestro planeta, que se ha prolongado durante unos 13 minutos, la cápsula soportó condiciones extremas, con acumulación de plasma en su superficie y temperaturas cercanas a los 2 mil 760 grados centígrados, mientras atravesaba la atmósfera a unos 40 mil 234 kilómetros por hora.

La cara oculta de la Luna es fotografiada por la tripulación del Artemis II. Foto: NASA

La NASA confirmó que los cuatro tripulantes se encuentran en buen estado de salud tras completar esta travesía histórica, que supone el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años y uno de los pasos clave del programa Artemis.

La tripulación de Artemis II durante un abrazo grupal dentro de la nave espacial Orión

de camino a casa. Tras sobrevolar la cara oculta de la Luna, regresa a la Tierra para

amerizar en el Océano Pacífico el 10 de abril. La tripulación fue seleccionada en abril de

2023 y ha estado entrenando junta para su misión durante los últimos tres años.

Foto: NASA

El responsable de asuntos públicos del Centro Espacial Johnson, Rob Navias,destacó la precisión del operativo al asegurar que se trató de "un amerizaje perfecto en el punto exacto para Integrity", según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Bloomberg.

El cohete lunar Artemis II de la NASA despega desde la plataforma de lanzamiento 39-

B del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. (Foto AP/John Raoux)

Asimismo, ha subrayado el valor simbólico de la misión al afirmar que "desde las páginas de Julio Verne hasta una misión moderna a la Luna, se ha completado un nuevo capítulo en la exploración de nuestro vecino celeste".

La Luna, iluminada por el Sol durante un eclipse solar, fue fotografiada por la nave

espacial Orion de la NASA el 6 de abril de 2026. El punto brillante visible justo debajo del

borde inferior derecho de la Luna es Saturno y Más allá, el punto brillante en el borde

derecho de la imagen es Marte.

Foto: NASA via AP

El viaje, que ha recorrido un total de 1 millón 117 mil 659 kilómetros desde el despegue, permitió además, establecer nuevos registros de distancia en vuelos espaciales tripulados y obtener imágenes de gran valor científico.

Con la Tierra de fondo, se ve un parche del programa Artemis flotando en la cúpula de

la Estación Espacial Internacional. Foto: Jessica Meir/ NASA vía AP

Tras el amerizaje, un equipo conjunto de la NASA y la Marina de Estados Unidos se desplegó para recuperar la cápsula y asistir a los astronautas, que serán sometidos a evaluaciones médicas antes de regresar con sus familias.

Invitados observan el lanzamiento del cohete que lleva la nave espacial Orion de la

NASA, en la misión Artemis II en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

Foto: Keegan Barber / NASA

"Este ha sido un reingreso y un amerizaje de manual para Integrity. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen están de vuelta en la Tierra tras un viaje alrededor de la Luna", dijo Navias.