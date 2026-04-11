Astronautas de Artemis II regresan de la Luna tras viaje que batió récords

HOUSTON (AP).- Aún maravillados por su misión lunar, los astronautas de Artemis II recibieron el sábado una atronadora bienvenida a casa por parte de cientos de personas que participaron en el regreso de la NASA a la Luna, que estableció un récord para los viajes al espacio profundo.

La tripulación de cuatro personas llegó a Ellington Field, cerca del Centro Espacial Johnson y del Centro de Control de Misiones de la NASA, tras volar desde San Diego, donde amerizaron cerca de la costa la noche anterior.

Tras un breve reencuentro con sus cónyuges e hijos, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen subieron al escenario del hangar, rodeados de trabajadores del centro espacial y otros invitados. Fueron presentados por el administrador de la NASA, Jared Isaacman, uno de los primeros en saludarlos a bordo del barco de recuperación el viernes.

“Damas y caballeros, les presento a la tripulación del Artemis II”, dijo Isaacman ante una ovación de pie.

Entre la multitud eufórica se encontraban directores de vuelo y el director de lanzamiento, responsables de la cápsula Orion y del sistema de exploración, oficiales militares de alto rango, miembros del Congreso, todo el cuerpo de astronautas de la agencia espacial, incluso astronautas retirados, y muchos más.

“No fue fácil”, dijo Wiseman visiblemente emocionado. “Antes del lanzamiento, parece el sueño más grande del mundo. Y una vez allí, lo único que quieres es volver con tu familia y tus amigos. Ser humano es algo especial, y estar en el planeta Tierra es algo especial”.

Glover añadió: "No he asimilado lo que acabamos de hacer y me da miedo incluso empezar a intentarlo".

Hansen dijo que los cuatro encarnaban el amor “y la alegría que se extrae de él” mientras se unían en fila, abrazándose. “Cuando miran aquí arriba, no nos están mirando a nosotros. Somos un espejo que los refleja. Y si les gusta lo que ven, miren un poco más allá. Este es ustedes”.

Durante la misión Artemis II, que duró casi 10 días, los astronautas viajaron a mayores profundidades en el espacio que los exploradores lunares de décadas pasadas y capturaron imágenes de la cara oculta de la Luna nunca antes vistas por ojos humanos. Un eclipse solar total añadió un toque de asombro cósmico a la experiencia.

En su sobrevuelo sin precedentes, los astronautas alcanzaron una distancia máxima de 252.756 millas (406.771 kilómetros) de la Tierra antes de dar media vuelta tras la Luna, superando el récord de distancia del programa Apolo 13.

La misión también reveló una nueva faceta de nuestro planeta con una fotografía de la puesta de la Tierra, que mostraba nuestro planeta azul ocultándose tras la Luna gris y llena de cráteres. La imagen recordaba a la famosa fotografía del amanecer terrestre de 1968, tomada por los primeros visitantes lunares del mundo, el Apolo 8.

“Sinceramente, lo que me impactó no fue solo la Tierra, sino toda la oscuridad que la rodeaba. La Tierra era como un bote salvavidas flotando imperturbable en el universo”, dijo Koch. “Planeta Tierra, sois una tripulación”.

A pesar de los logros, los astronautas de Artemis II tuvieron que lidiar con un problema más mundano: un inodoro espacial defectuoso. La NASA prometió solucionar el problema antes de las misiones lunares más largas.

Wiseman, Glover, Koch y Hansen fueron los primeros seres humanos en volar a la Luna desde que el Apolo 17 pusiera fin a la primera era de exploración de la NASA en 1972. Veinticuatro astronautas volaron a la Luna durante el programa Apolo, incluyendo 12 que caminaron sobre ella.

Jim Lovell, comandante del Apolo 13, que también voló en el Apolo 8, animó a la tripulación del Artemis II con un mensaje grabado antes de su fallecimiento el verano pasado.

Para la NASA, el éxito de la misión Artemis II era crucial. La agencia espacial ya se está preparando para la misión Artemis III del próximo año, en la que una nueva tripulación practicará el acoplamiento de su cápsula con un módulo lunar en órbita alrededor de la Tierra. Esto preparará el terreno para el importantísimo alunizaje de Artemis IV en 2028, cuando dos astronautas intentarán aterrizar cerca del polo sur lunar.

“La larga espera ha terminado. Tras un breve receso de 53 años, el espectáculo continúa”, dijo Isaacman.