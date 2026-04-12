Gemini genera simulaciones y modelos 3D interactivos en sus respuestas

MADRID (Portaltic/EP) - Google actualizó la aplicación de su asistente de inteligencia artificial (IA) Gemini para generar simulaciones y modelos 3D interactivos en sus respuestas, de manera que los usuarios puedan transformar sus preguntas en visualizaciones personalizadas para comprender mejor temas complejos.

Generalmente, Gemini ofrece respuestas que se basan principalmente en texto con diagramas estáticos, aunque estén relacionadas con solicitudes que se entiendan mejor de forma visual o sean temas más complejos.

Sin embargo, Google implementó ahora la capacidad de que el 'chatbot' responda directamente con simulaciones funcionales que puedan ayudar a entender mejor el tema que se esté tratando con Gemini, como ha compartido en un comunicado en su blog.

Concretamente, los usuarios podrán solicitar que genere simulaciones y modelos 3D interactivos para que, por ejemplo, recree una molécula o un sistema físico complejo y el usuario pueda girar sobre la recreación y verla desde todos los ángulos.

Igualmente, al tratarse de simulaciones interactivas, los usuarios también pueden ajustar de forma manual los datos o introducir nuevos parámetros para ir adaptando el modelo en tiempo real. Como ha ejemplificado Google, se podrá solicitar a Gemini explorar cómo orbita la Luna alrededor de la Tierra y, en el propio modelo interactivo, introducir números exactos para la velocidad y la fuerza gravitatoria, comprobando cómo afectan las distintas variantes.

Con todo, las nuevas simulaciones y modelos 3D interactivos ya están disponibles para todos los usuarios de la aplicación Gemini de forma global. Para acceder a estas funciones, se deberá seleccionar el modelo Pro en la barra de indicaciones y solicitar a Gemini que muestre o ayude a visualizar un concepto complejo.