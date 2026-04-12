La NASA ya tiene en la mira el próximo vuelo Artemis tras la exitosa misión a la Luna

De izquierda a derecha, Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman, la tripulación del Artemis II, durante una rueda de prensa tras su misión en órbita lunar, en Houston, el sábado 11 de abril de 2026. Foto: AP

HOUSTON (AP) — Imágenes nunca antes vistas de la cara oculta de la Luna. Listo. Eclipse solar total engalanando el paisaje Lunar. Listo. Récord de distancia para la humanidad. Listo.

Con el regreso de la NASA a la Luna como un éxito de proporciones galácticas gracias a Artemis II, el mundo se pregunta: ¿Qué sigue? ¿Y cómo se supera eso?

“Para la gente de todo el mundo que mira hacia arriba y sueña con lo que es posible, la larga espera ha terminado”, declaró el sábado el administrador de la NASA, Jared Isaacman, al presentar al comandante de Artemis II, Reid Wiseman, al piloto Victor Glover, a Christina Koch y al canadiense Jeremy Hansen en la jubilosa celebración de bienvenida.

Ahora que los primeros viajeros lunares en más de medio siglo están de vuelta a salva en Houston con sus familias, la NASA tiene a Artemis III en la mira.

La próxima misión está a la vuelta de la esquina”, expresó el director de vuelo de entrada, Rick Henfling, tras el amerizaje de la tripulación en el Pacífico el viernes.

En una misión añadida recientemente al calendario para el próximo año, los astronautas de Artemis III —cuyos nombres aún no se han anunciado— practicarán el acoplamiento de su cápsula Orion con uno o dos módulos de alunizaje en órbita alrededor de la Tierra. SpaceX, la empresa de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos, compiten por tener listo primero el módulo de alunizaje de su empresa.

La Starship de Musk y la Blue Moon de Bezos pugnan por el crucial alunizaje de Artemis IV en 2028. Dos astronautas apuntarán a la región del polo sur, el lugar preferido para la base Lunar de 20.000 millones a 30.000 millones de dólares que Isaacman imagina. Enormes cantidades de hielo casi con certeza están ocultas en cráteres permanentemente en sombra allí: hielo que podría proporcionar agua y combustible para cohetes.

El mecanismo de acoplamiento para el ensayo de Artemis III cerca de casa ya está en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. El modelo más reciente de Starship está cerca de despegar en un vuelo de prueba desde el sur de Texas, y una versión reducida de Blue Moon intentará un alunizaje más adelante este año.

La NASA promete anunciar “pronto” a la tripulación de Artemis III. Al igual que el Apolo 9 de 1969, Artemis III busca reducir el riesgo para los alunizajes que vendrán después.

Al astronauta del Apolo 9 Rusty Schweickart le encantó volar el módulo Lunar en órbita baja terrestre, “el sueño de un piloto de pruebas”. Pero, señaló, no hay duda de que “los verdaderos astronautas”, al menos en la mente del público, eran los que caminaban sobre la Luna.

Wiseman y su tripulación mostraron plenamente su pasión y sus sentimientos mientras volaban alrededor de la Luna y regresaban, con la voz quebrada por seres queridos perdidos, así como por quienes quedaron en la Tierra.

Durante su viaje de casi 10 días, pidieron entre lágrimas que un cráter lunar nuevo y brillante llevaban el nombre de la difunta esposa de Wiseman, Carroll, quien murió de cáncer en 2020. También compartieron abiertamente el cariño que se tienen entre sí y por el planeta Tierra, un oasis exquisito pero delicado en el vacío negro que, según dijeron, necesita mejores cuidados.

Artemis II incluyó a la primera mujer, a la primera persona no blanca y al primer ciudadano no estadounidense en volar a la Luna.

Isaacman expresó desde el barco de recuperación, mientras esperaba su regreso: “Maravillosos comunicadores, casi poetas”.

Las tripulaciones Lunares varoniles y centradas únicamente en el trabajo del Apolo en las décadas de 1960 y 1970 ciertamente no se daban abrazos grupales.

Para quienes tienen edad suficiente para recordar el Apolo, Artemis —la hermana gemela de Apolo en la mitología griega— no podía llegar lo bastante pronto.

El autor Andy Chaikin dijo que se sintió como Rip Van Winkle al despertar de una siesta de casi 54 años. Su biografía de 1994, “Un hombre en la Luna”, dio pie a la miniserie de HBO “De la Tierra a la Luna”.

“Es asombroso lo lejos que hemos llegado y lo diferente que es esta experiencia respecto de entonces”, dijo Chaikin desde el Centro Espacial Johnson a finales de la semana pasada.

La parte más difícil, según el administrador asociado de la NASA Amit Kshatriya, es volverse tan cercano a las tripulaciones ya sus familias y luego lanzarlos a la Luna. Siguió con ansiedad el reingreso del viernes junto a los cónyuges e hijos de los astronautas.

“Sabes lo que está en juego”, explicó Kshatriya. “Explorar va a requerir riesgo, pero hay que asegurarse de encontrar la línea correcta entre quedar paralizado por ello y poder gestionarlo”.

Al calificarlo como “misión cumplida” solo después de reunirse con sus dos hijas, Wiseman lanzó un llamado a la acción dirigida a las filas de astronautas con trajes de vuelo azules en la celebración del sábado.

“Es hora de ir y estar listos, porque se necesita valentía”, dijo, señalándolos. “Se necesita determinación, y ustedes maldita sea que van a ir, y nosotros vamos a estar ahí apoyándolos en cada paso del camino, de todas las maneras posibles”.