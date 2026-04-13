X reduce el pago a creadores de contenido que comparten publicaciones clickbait o sensacionalistas

MADRID (Portaltic/EP).- X ha estado reduciendo hasta un 60 por ciento los pagos por monetizaciÃ³n de las cuentas de creadores de contenido que han compartido publicaciones con 'ckickbait', reposts robados o titulares sensacionalistas, por desplazar a los "creadores autÃ©nticos" y perjudicar el crecimiento de otros usuarios.

La red social de 'microblogging' lleva aÃ±os implementando medidas para combatir la desinformaciÃ³n y el contenido sensacionalista, por ejemplo, dejando de monetizar las publicaciones que se corrijan con las Notas de la comunidad, de cara a incentivar las del contenido preciso y de calidad, en lugar de las 'fake news'.

En este sentido, recientemente ha tomado medidas para reducir la monetizaciÃ³n de aquellos creadores de contenido de X a los que denomina como "agregadores", es decir, que utilizan publicaciones robadas y 'clickbait'. Concretamente, ha reducido los pagos de monetizaciÃ³n a estas cuentas en un 60 por ciento.

AsÃ­ lo ha compartido el jefe de producto de X, Nikita Bier, en una publicaciÃ³n en la red social, donde ha matizado que, tras la reducciÃ³n del 60 por ciento en este ciclo, agregarÃ¡n "otra deducciÃ³n del 20 por ciento" en el prÃ³ximo ciclo.

All aggregators had their payouts reduced to 60% this cycle. We will add another 20% deduction in the next cycle.



It became abundantly clear: flooding the timeline with 100 stolen reposts and clickbait everyday crowded-out real creators and hurt new author growth.



The next stepâ€¦ â€” Nikita Bier (@nikitabier) April 11, 2026

Estas medidas han sido corroboradas por algunos usuarios creadores de contenido afectados, como es el caso del usuario llamado Dominick McGee, quien ha recibido un correo electrÃ³nico por parte de X indicando que su monetizaciÃ³n estaba pausada, junto a una advertencia por haber violado sus estÃ¡ndares de monetizaciÃ³n para creadores.

SegÃºn Bier, se trata de una estrategia que busca eliminar los comportamientos de creadores de contenido que buscan "inundar la lÃ­nea de tiempo con 100 republicaciones robadas y 'clickbait' todos los dÃ­as", lo que "desplazÃ³ a los creadores reales y perjudicÃ³ el crecimiento de nuevos autores".

Siguiendo esta lÃ­nea, Bier tambiÃ©n ha adelantado que el siguiente paso para frenar estos comportamientos serÃ¡ "asignar una deducciÃ³n permanente" a aquellos usuarios que compartan publicaciones precedidas de un "cebo" como 'BREAKING' ('ULTIMA HORA'), exclusivamente para captar la atenciÃ³n.

"X nunca infringirÃ¡ la libertad de expresiÃ³n ni el alcance, pero no compensaremos la manipulaciÃ³n del programa o de nuestros usuarios", sentenciÃ³ el directivo al respecto.

Con todo ello, se ha de tener en cuenta que el directivo ya adelantÃ³ a principios de marzo que X estaba revisando sus polÃ­ticas de reparto de ingresos para creadores para "mantener la autenticidad del contenido en el 'timeline' y evitar la manipulaciÃ³n del programa".

"En tiempos de guerra, es fundamental que la gente tenga acceso a informaciÃ³n autÃ©ntica sobre lo que ocurre sobre el terreno. Con las tecnologÃ­as de inteligencia artificial (IA) actuales, es muy fÃ¡cil crear contenido que pueda engaÃ±ar a la gente", manifestÃ³ entonces, alegando que, a partir de ahora, los usuarios que publiquen vÃ­deos generados por IA sobre un conflicto armado sin aÃ±adir una advertencia serÃ¡n suspendidos del programa de monetizaciÃ³n durante 90 dÃ­as.

Asimismo, aquellos que creadores cometan esta infracciÃ³n de nuevo podrÃ¡n enfrentarse a una "suspensiÃ³n permanente del programa". Para identificar este contenido, utilizarÃ¡n las notas de la comunidad ademÃ¡s de comprobar si la publicaciÃ³n contiene metadatos del uso de herramientas de IA generativa.