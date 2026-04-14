Alarma en Chrome: 108 extensiones falsas roban datos de Google y Telegram

MADRID (Portaltic/EP) -La plataforma de seguridad Socket identificÃ³ 108 extensiones maliciosas en el navegador Chrome que roban datos de Google y Telegram de las vÃ­ctimas y permiten ataques del tipo "prompt injection".

Socket revelÃ³ que las extensiones estÃ¡n publicadas bajo cinco identidades de editor distintas: Yana Project, GameGen, SideGames, Rodeo Games e InterAlt, y han acumulado cerca de 20 mil instalaciones en la tienda de Chrome.

Las 108 extensiones identificadas estÃ¡n disponibles, por el momento, como complementos para Telegram, TikTok o YouTube, asÃ­ como herramientas de traducciÃ³n de textos o juegos. Concretamente, Socket destacÃ³ en su blog la gravedad de una extensiÃ³n de Telegram Web, que extrae el token que usa la aplicaciÃ³n para autenticar la sesiÃ³n, lo envÃ­a a un 'script' en segundo plano y se reenvÃ­a al servidor C2.

Precisamente, todas las extensiones comparten el mismo servidor 'backend', alojado en 144[.]126[.]135[.]238, como ha seÃ±alado la plataforma. No se conoce aÃºn quiÃ©n hay detrÃ¡s de estas amenazas, pero un anÃ¡lisis del cÃ³digo fuente ha encontrado comentarios en ruso en varios complementos.

Estas extensiones maliciosas se han categorizado en varias secciones, en funciÃ³n de las aplicaciones afectadas, de forma que hay 54 extensiones que roban datos de las cuentas de Google a travÃ©s de OAuth2; una extensiÃ³n que extrae sesiones de Telegram Web cada 15 segundos; otra extensiÃ³n que incluye infraestructura para el robo de sesiones de Telegram; dos extensiones que eliminan las barreras de seguridad de YouTube e insertan anuncios; una extensiÃ³n que elimina la seguridad de TikTok para insertar anuncios; dos extensiones que inyectan 'scripts' de contenido en cada pÃ¡gina visitada; una extensiÃ³n que reenvÃ­a todas las solicitudes de traducciÃ³n; y 45 extensiones que abren URL arbitrarias al iniciar el navegador.

Los usuarios pueden consultar el listado completo de extensiones identificadas por Socket para comprobar si efectivamente tienen algÃºn complemento malicioso. En el caso de que sea asÃ­, la plataforma recomienda elimninarlos de inmediato, asÃ­ como cerrar la sesiÃ³n de Telegram Web desde el mÃ³vil.