Calientan motores para el Mundial... de Robots

Los equipos diseñan, construyen y programan robots futbolistas que compiten en partidos bajo un reglamento oficial. Foto: YouTube Secretaría de Ciencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque la Copa FutBotMX, mejor conocida como “Mundialito de Robótica”, comienza hasta finales de junio, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secithi) ya calienta motores con 550 actividades de divulgación científica y cultural en todo el país.

Se trata de la estrategia “Rumbo a la Copa FutBotMX 2026”, que incluye talleres, exhibiciones y conferencias de robótica, programación, ingeniería y más en universidades y planteles escolares que, según la dependencia dirigida por Rosaura Ruiz, se convierten en “auténticas canchas de innovación, donde el conocimiento se comparte, experimenta y se vive como la pasión por el futbol”.

Entre las actividades destacan las siguientes:

17° Campeonato Nacional de Robótica y Habilidades STEM del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) en Michoacán

Ferias “Niñas en la Ciencia” en Veracruz

Jornadas con la asistencia de más de 130 investigadoras en Tamaulipas

Exhibiciones de exoesqueletos en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav)

Exposiciones en energía mecánica, análisis de materiales, talleres interactivos, experimentos asociados a la física y el futbol y demostraciones con robots en ese campo en Centros Secihti como el de Investigación en Materiales Avanzados (Cimav) y el de Tecnología Avanzada (Ciateq).

Mentorías, scrimmages o partidos amistosos entre equipos de futbol con robots, sesiones de integración técnica, actividades de inteligencia artificial, análisis de datos y educación adaptativa, además de conferencias para inspirar a niñas y jóvenes a incursionar en áreas de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas.

Talleres para diseñar, construir y programar robots, desde los fundamentos de la mecánica y la electrónica hasta la integración de sistemas inteligentes, combinando experiencia práctica, mentoría técnica y acceso a infraestructura de alto nivel desarrollados en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), universidades estatales y el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

La Secithi subrayó que estas actividades “Rumbo a la Copa FutBotMX 2026” son parte de una estrategia nacional para impulsar y potenciar vocaciones científicas y capacidades tecnológicas desde las infancias.

“Bajo un enfoque territorial, con perspectiva de género y orientación vocacional, se busca que las niñas y niños descubran que también pueden diseñar, programar y liderar la tecnología del futuro”, agregó.

Por último, la dependencia reiteró la invitación a los jóvenes a inscribirse y participar en el torneo de futbol de robótica Copa FutBotMX en la página de internet www.secihti.mx/futbotmx/.

La convocatoria está dirigida a equipos de estudiantes, investigadores y público en general y cierra registro el próximo 17 de abril. La competencia se realizará del 24 al 26 de junio de 2026 en la Ciudad de México y tendrá un alcance nacional e internacional.