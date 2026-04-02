¿No te gusta tu dirección de Gmail? Ahora ya puedes cambiarla

En esta imagen de archivo del 20 de marzo de 2018, se muestra la aplicación de Gmail en un iPad en Baltimore. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Buenas noticias para quienes se arrepienten de la dirección de Gmail que se les ocurrió cuando se registraron para abrir una cuenta: Google ahora permite cambiarla.

Google comenzó a implementar discretamente el cambio a finales del año pasado en India y señaló esta semana, en una publicación de blog, que ahora pueden aplicarlo todos los usuarios de cuentas de Google en Estados Unidos. No se dieron detalles sobre cuándo estaría disponible para usuarios de otros países.

El director ejecutivo de Google indicó que la actualización será bien recibida por quienes quieren conservar sus cuentas, pero han dejado atrás los nombres de usuario de Gmail incómodos, vergonzosos o sin sentido que crearon después de que el servicio se lanzó hace 22 años.

“2004 fue un buen año, pero tu dirección de Gmail no tiene por qué quedarse atrapada en él”, escribió Sundar Pichai en una publicación en X, y agregó que el cambio de política significa que los usuarios podrían “despedirse de v0t3f0rp3dr02004@gmail.com o mrbrightside416@gmail.com (o de lo que sea que te gustara en aquel momento)”.

La empresa también actualizó una página de ayuda para reflejar la nueva política. Este es un repaso rápido:

Es un proceso sencillo

El procedimiento es bastante fácil de seguir. Primero, ve a la página de tu cuenta de Google. Desde la página principal de Google en el navegador de tu computadora o desde la aplicación móvil de Google, haz clic en el ícono de la cuenta en la esquina superior derecha y luego haz clic o toca Gestionar tu cuenta de Google, Información personal y luego Correo electrónico.

Deberías poder hacer clic en Cambiar el correo electrónico de la cuenta de Google. Si no lo ves, es posible que todavía no tengas esa opción. Google indica que se está “implementando gradualmente para todos los usuarios”.

Ahora tendrás que introducir tu nueva dirección, así que asegúrate de tener una idea de cuál quieres. Luego haz clic para confirmar que deseas hacer el cambio. Google señala que las direcciones no pueden ser idénticas a ninguna dirección existente ni a una que haya sido “utilizada por alguien en el pasado y luego eliminada”.

Si cambias de opinión

Pero ¿qué pasa si extrañas tu antigua dirección de Gmail? No te preocupes: aún podrás acceder a ella porque Google, en la práctica, está creando una segunda dirección de Gmail.

La dirección antigua permanecerá como alternativa y los mensajes enviados tanto a la dirección vieja como a la nueva aparecerán en tu bandeja de entrada de Gmail. Para saber a cuál dirección se envió un correo, revisa el campo “para”.

Puedes volver a la dirección antigua cambiando la configuración en tu cuenta de Google.

Si no te gusta la nueva dirección de Gmail que creaste, por desgracia no hay mucho que hacer, al menos durante el próximo año. Google no permitirá que crees otra dirección de Gmail para tu cuenta hasta que hayan pasado 12 meses. Y solo puedes hacerlo tres veces en total.

Posibles problemas a tener en cuenta

Las direcciones de Gmail también se usan para iniciar sesión en otros servicios de Google como YouTube y Google Docs, así como en sitios web y aplicaciones de terceros. Pero la empresa advierte que algunas aplicaciones y servicios que no son de Google podrían no reconocerte con la nueva dirección de Gmail, por lo que proporcionó algunos consejos de solución de problemas en una página de ayuda.

Google también dice que los usuarios de Chromebook podrían tener problemas, aunque muchos se resolverán después de unas horas. Aconseja a los usuarios que consultan una página de solución de problemas, pero advierte que, si las dificultades persisten, “es posible que debas volver al correo electrónico anterior de tu cuenta de Google”, aunque la nueva dirección aún puede usarse para enviar y recibir mensajes.